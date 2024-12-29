"Нікому нічого не сказали": дружина Козловського у річницю їхнього шлюбу пригадала, як вони розписувалися

Фото з Instagram Віталія Козловського

Дружина співака та військовослужбовця Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко у першу річницю їхнього шлюбу розповіла, як це відбувалося.

Спогадами про їхній розпис у РАЦСі вона поділилася у своєму Instagram.

"Рівно рік тому в цей день ми нікому нічого не сказали і поїхали розписуватися. Вчасно не виїхали, бо був сильний ракетний обстріл, РАЦС закрився, час змістився. Ми лягли ще доспати, тривогу зняли, з РАЦСу почали телефонувати і ми врешті зібрались бігом і поїхали сонні", - розповіла Юлія.

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Бакуменко пригадала, що тоді Козловському дали вихідний на службі, але до останнього вони не знали, чи точно його відпустять.

"А я на 7 місяці, шуба ледь зійшлася на мені, сиджу гуглю чи нема нових ракет і, чи їхати, чи ще зачекати. Такий був ранок", - додала вона.

Ось у таких аутфітах Козловський та Бакуменко розписалися

Юлія зазначила, що після розпису вони поїхали на святковий сніданок, а потім - обирати обручки.

"Приїхали - а тут знову тривога. І поки дочекалися, коли її знімуть і вибрали, було вже темно. Тільки тоді фото відправили рідним і повідомили новину", - зізналася дружина Козловського.

Цікаво, якою була реакція близьких подружжя

Святкування їхнього швидкого одруження було у колі друзів, втім останні навіть не здогадувалися, що збираються святкувати.

"На вечір зібрали друзів і спізнилися на годину, бо тривога і обручки. Вони не знали, що будемо святкувати, був їм сюрприз. Бо насправді в цей день ще одна важлива дата - творча дата Віталія", - підсумувала вона.

Пара розписалася, коли Юлія була на 7-му місяці вагітності

Козловський на річницю у своєму Instagram показав фото з дружиною і сином.

"Що може змінитися в житті за один рік? Абсолютно все. З першою річницею нас!" - написав він.

До речі, про своє одруження пара повідомила на публіку тільки після народження їхнього сина Оскара.

Та й про сина Віталій Козловський розповів лише через кілька місяців після його народження, у квітні.