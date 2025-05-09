"Неймовірна дружина і мати": Влад Дарвін поділився теплими фото з коханою половиною та сином

Співак Влад Дарвін (Владислав Приходько) напередодні Дня матері присвятив зворушливий пост у Instagram своїй дружині Крістіні Марті, поділившись фото з нею та сином Рональдом.

"Мережу заполонили фото з квітами до Дня Матері. Ми - не виключення. Вважаю, що це красива і корисна ініціатива - популяризація Дня Матері", - написав артист.

Влад із нагоди Дня матері висловив свою вдячність Крістіні

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"Тільки та, що стала мамою, може по-справжньому зрозуміти значення цього слова.Бути мамою - це потужно, відповідально, захоплююче. Материнство - це творчість, це система, це шалений ресурс. Я дякую тобі, кохана, за ту відданість, з якою ти виховуєш нашого сина. Ти - неймовірна дружина і мати.Я також безмежно вдячний своїй мамі. Тепер я ще краще розумію, яка це складна і багатогранна місія - материнство", - зізнався 38-річний Дарвін.

Первісток подружжя зветься Рональд

Як відомо, Влад і Христина одружені вже 5 років, а їхній первісток народився в 2021-му. ТаблоID писав, як зірковий тато вибрав таке незвичне ім'я для хлопчика.