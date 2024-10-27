"Влаштовувала йому нерви": Денисенко про сварки з чоловіком-військовим та відверту фотосесію, де вона оголена

Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно разом зі своїм чоловіком, військовослужбовцем та актором Андрієм Федінчиком насолоджувалася відпочинком під час його відпустки, розповіла, чи сварилися вони та хто був ініціатором гарячої зйомки, де вона оголена.

За словами Наталки, під час відпустки чоловіка вона робила йому нерви, бо їй не вистачає його поряд.

"Звичайно мали місце й конфлікти, без цього ніяк. Я влаштовувала йому нерви, що мені його не вистачає, що я хочу, аби він був поряд. А він казав: "Наталка, ти не маєш так казати, має бути тільки підтримка, бо я роблю важливі справи для нашої держави", - сказала вона у коментарі "Неймовірній правді про зірок".

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Наталка каже, що зйомку., на якій вона позує оголена у нього на руках, придумав Федінчик.

"Це була приватна зйомка, я більше скажу, то мій чоловік сказав, що хоче таку фотосесію, щоб я була гола. Без проблем. Але я виклала тільки трошки бекстейдж. І ще думаю, чи викладати ці фото, чи ні. Вони дуже відверті. Хоча мій чоловік каже: "Викладай", - додала Денисенко.

Ця фотосесія викликала захват у шанувальників акторки, а у хейтерів - іншу реакцію Скріншот з Instagram Наталки Денисенко

Нагадаємо, якось Наталка Денисенко показала гарячі фото, на яких позує лише у широкому капелюсі та сітці.

Як відомо, в одному із постів Денисенко поміркувала, що саме війна дала їй розуміння, що таке любов.