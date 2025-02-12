"Булижник буде пізніше": дружина Остапчука пояснила, чому в них нема обручок, і показала своє єдине значуще тату
Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, з якою ще не грали весілля, а обмежилися лише розписом, поки не носить і обручки. "Булижник" від коханого вона отримає пізніше (але це не точно).
Про це 24-річна Катя розказала у своїх Insta-сторіс, показавши, що носить зараз на безіменному пальці.
"У нас немає обручок. Точніше, будуть інші, коли буде весілля. Вові ви купили за пару годин до розпису суперзвичайну просто золоту. А я ношу на цьому пальці Bvlgary та діамантову доріжку. Булижник буде пізніше. А може, і ні)) вже якось і не треба. Краще квартира", - припустила практична молодиця.
Іще Остапчук показала свої татуювання, вірніше, те єдине з кількох, яке для неї справді важливе: воно символізує їх із Володимиром.
Нагадаємо, пара вже визначилася, коли ж відбудеться їхнє весілля. Як відомо, першій спільній дитині Остапчуків, Тимофію вже 2 місяці. Катя розповідала, як змінилися їхні з 40-річним чоловіком стосунки після народження сина.
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