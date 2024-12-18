Остапчук показав, як знайомив своїх дітей від першого шлюбу з новонародженим братом

ТаблоID 18 грудня, 11:00
Остапчук з дружиною
Фото з Instagram

Ведучий та шоумен Володимир Остапчук показав, як познайомив його старших дітей від попереднього шлюбу з новонародженим сином Тимофієм.

У своєму Instagram Володимир зі своєю мамою запостили момент зідзвону з його нащадками, 11-річною Емілією та 6-річним Еваном-Олександром.

"На цьому фото ми з мамою розмовляли з Еваном та Емілією та показували їм братика. Діти раді. Еван дуже щасливий, тому що давно хотів baby brother, як сказала Олена", - зазначив Остапчук.


Остапчук познайомив новонародженого сина з дорослими дітьми
Зворушливий момент знайомства Тимофія з братиком і сестрою
А ще Остапчук відповів на запитання підписників, чи не ревнує його дружина Катерина Полтавська до родини Володимира.

"Запитав у Каті. Вона каже, що вдячна першій дружині за те, що я вже все вмію. Але Катя також повпливала на те, який я батько. Як мама вона дуже хороша", - зазначив він.

Нагадаємо, першою дружиною Остапчука була Олена Войченко. Їхній шлюб проіснував з 2007 по 2020 рік. Як вже відомо, в нього та Олени двоє спільних дітей.

Другою дружиною Остапчука у 2020 році стала Христина Горняк - блогерка та нотаріуска. Пара розійшлася у 2022-му.

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