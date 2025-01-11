"Приклад іншим": Зеленський розповів, як і де живуть його діти під час війни

Фото з Instagram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розповів, де зараз перебувають його діти: 20-річна донька Олександра та 11-річний син Кирил.

За словами українського лідера, його діти переживають війну разом з іншими дітьми, які не виїхали з України на початку повномасштабної війни.

"Це моє щастя. Це, напевно, найголовніше, що може бути з людиною позитивне у житті - це діти. Моя донька вона в університеті, в Києві. Вона навчається. А син, ну йому 11 років, скоро буде 12. Вони у столиці", - сказав він в інтерв'ю RaiNews24.

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Володимир Зеленський зазначив, що те, що його діти залишилися в Україні є прикладом для інших Фото з Instagram Олени Зеленської

"Вони проходять цю війну разом з іншими дітьми. Коли сирени, коли ракетні атаки вони в школах, в університетах спускаються у бомбосховище. Це така реальність. Я дуже радий, чесно скажу, що вони в Україні. Це, по-перше, приклад іншим. Якщо дітей немає на вулицях, якщо ми не бачимо їхніх очей, то тоді виникає питання, а за кого ми воюємо? Ми ж воюємо за їхні цінності, так, і за свої, але насамперед — за майбутнє наших дітей", - додав президент.

В одному із своїх інтерв'ю президент України Володимир Зеленський зазначив, що рідкісні зустрічі зі своїми дітьми вважає "найщасливішими моментами".

Також дружина президента, перша леді України Олена Зеленська якось розповіла про бойфренда їхньої доньки. Він сам з Маріуполя і у перші тижні війни бачив жахи війни на власні очі.