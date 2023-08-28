"До скорой встречи": Хливнюк із БпЛА потролив лідера росгурту "Звери", що перевзувся з пацифіста у Z-ника. ВІДЕО

Фронтмен російського гурту "Звери" Роман Білик, який на початку повномасштабного вторгнення відкрито висловив свою антивоєнну позицію, днями прикро здивував своїх фанів перевзуванням, заспівавши для окупантів на Донбасі.

І поки хтось із жалем видаляє Рому зі списку хороших руських з плейлістів колись улюблені хіти "звірів", дотепну відеовідповідь для артиста записав Андрій Хливнюк.

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"Рома, извини, у меня самолет", - зі сміхом процитував фронтмен гурту "Бумбокс" одну з пісень Білика. Інша, зі словами "до скорой встречи", лунає за кадром.

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Нагадаємо, рідний брат співачки Tayanna Міша Марвін, так само, як і Рома "Зверь", спершу засудив війну та навіть було поїхав із росії, але вже незабаром повернувся, повидаляв небезпечні для себе пости і спокійнісінько продовжує працювати в країні-агресорці.

Як відомо, поки що вдається всидіти на двох стільцях співаку Валерію Меладзе, а от Ані Лорак її позиція "голубиці миру" стала вилазити боком.

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