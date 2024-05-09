"Цьом усім, хто розуміє різницю": Клопотенко прояснив, як правильно його називати
Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко, він же – амбасадор українського борщу, відповідально ставиться не лише до своєї роботи, але і неймінгу, зокрема, самого себе.
Це питання він лаконічно прояснив у своєму Instagram.
"Я – Євген. Не Женя. Цьом усім, хто розуміє різницю", – написав Клопотенко, вочевидь, маючи на увазі, що другий варіант його імені – російськомовний.
До речі, Євген, який входить до числа найзавидніших холостяків України, нещодавно привідкрив завісу своїх заробітків. Зокрема, сума, яку він отримує на рік від реклами, функціонування сайту тощо є шестизначною.
Нагадаємо, раніше Євген зізнавався, яка страва в нього не виходить.
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