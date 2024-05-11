Організатори Євробачення призупинили голосування "Решта світу" через скандал з представником Нідерландів

Організатори Євробачення 2024 призупинили голосування для країн, які не беруть участі у конкурсі. Зазначається, що так вирішили через гучний скандал з учасником з Нідерландів, якого нібито звинувачують у фізичному насиллі щодо жінки з телевізійної постановки.

Про це свідчить офіційна сторінка для голосування Євробачення 2024.

"Відкриття голосування "Решта світу" було відкладено до завершення поточного розслідування щодо нідерландського учасника. Просимо вибачення за незручності", - йдеться у повідомленні.

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Про закриття голосування розповіла й представниця України, співачка Jerry Heil.

"Призупинили роботу ресурсу, тому що не можуть зрозуміти, що там відбувається з Нідерландами. Вони хочуть спочатку вирішити винний він, чи ні, дискваліфікувати чи ні", - сказала вона.

Втім варто зазначити, що українці мають можливість проголосувати.

Нагадаємо, учасника Нідерландів на Євробаченні 2024 тимчасово відсторонили від репетицій. Зараз вирішується його участь у фіналі пісенного конкурсу.

Зазначимо, що фінал Євробачення пройде 11 травня о 22.00 за київським часом.