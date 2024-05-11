Одного із учасників Євробачення-2024 можуть дискваліфікувати: що відомо

Представника Нідерландів на Євробаченні-2024, співака Joost Klein відсторонили від участі у генеральній репетиції гранд-фіналу конкурсу. Його нібито звинуватили у фізичному насиллі.

Про це пише Eurovisionworld.

Як зазначили у EBU (Європейська спілка радіомовлення і телебачення, - ред.), зараз триває внутрішнє розслідування інциденту, який трапився за лаштунками Євробачення-2024.

Що саме намагаються вирішити - організатори конкурсу не розкривають, однак у соцмережах пишуть, що це може бути пов'язано з суперечкою, яка виникла між Joost Klein та представницею Ізраїлю.

Реклама:

Нідерландський співак Joost Klein Фото Instagram Joost Klein

Йдеться про випадок, коли співачці з Ізраїлю задали питання, чи думала вона, що наражає на небезпеку всіх людей на конкурсі своєю присутністю. Модератор зазначив, що вона може не відповідати на це питання, втім співак з Нідерландів вставив "Чому ні?" й отримав підтримку аудиторії, яка почала викрикувати "Палестина".

Однак є й інша версія - Joost Klein застосував фізичну силу щодо жінки в телевізійній постановці, за що йому загрожує дискваліфікація.

"Я не знаю, наскільки це серйозно і що сталося, але EBU зараз це розслідує. Витягти три з половиною хвилини такого телевізійного шоу непросто, тому зрозуміло, що це дуже серйозно", - сказало джерело.

Відомо, що зараз EBU веде переговори з нідерландським мовником, а співака не допускатимуть до сцени, поки не закінчиться внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, гранд-фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення пройде 11 травня о 22.00 за київським часом. Україна буде виступати під другим номером.

Як відомо, після першого півфіналу Євробачення шанси України на перемогу виросли.