"Наш скарб": Верба в 1-ий день народження донечки вбрала її в мереживну сукню для сімейних фото

Блогерка Юлія Верба (Вербинець), яка рік тому 18-го вересня вперше стала мамою, замилувала сімейною фотосесією з нагоди дня народження донечки Рози.

Для себе та іменинниці 22-річна Юля підібрала мереживні білі сукні. Тато дівчинки, Костянтин теж вбрався в світлі тони. Волоссячко Рози зіркова мама зібрала в кумедні хвостики на маківці.

Розі Костянтинівні виповнився рочок

"Донечка наша, Розочка. З першим рочком життя. Ти наш скарб, ми щасливі, що ти обрала нас своїми батьками. Немає нічого солодшого в світі, ніж твоя посмішка. Тіш нас нею протягом всього життя", - звернулася Верба до донечки.

До наступного дня народження волосся в дівчинки вже значно побільшає

"Найкращий рік життя", - зізналася блогерка.

Нагадаємо, Роза з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину. Оклигавши після операції, Юлія рішучо взялася за повернення колишньої фізичної форми і лише за пів року скинула вражаючі 26 кіло. Завершивши грудне вигодовування доньки, Верба зважилася на підтяжку грудей та стикнулася з ускладненнями, на які не очікувала.