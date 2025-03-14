"26 кіло за пів року": Верба вразила схудненням та розказала, як їй це вдалося. Фото

Блогерка Юлія Верба (Вербинець), яка у вересні вперше стала мамою, показала, як змінилося відтоді її тіло. За пів року дівчині вдалося скинути 26 кілограмів.

Фото до та після 21-річна Юлія поділилася в Insta-сторіс, розкривши секрет своїх успіхів у схудненні. Блогерка запевняє, що не мордувала себе дієтами і не вдавалася до допомоги медпрепаратів.

Юлія проілюструвала свою розповідь архівними та свіжими фото

Реклама:

Блогерка стала мамою пів року тому

Так Верба виглядає тепер

"Я їла торти, мак, шаурму. Їла на ніч, їла те, що хотіла в моменті. Можу легко з'їсти піцу сама. Але я просто навчилась слухати свій організм, а також дуже багато рухатись. Ви бачили, скільки я пахала в залі, вдома... Звичайно, на цьому шляху мені ще допомогли...", - написала Верба.

Як зазначила блогерка, далі вона продовжить над якістю свого тіла.

"Я скинула 26 кілограмів за пів року! Своїми стараннями, а не уколами чи таблетками. Просто я, велике бажання і праця, праця, праця... І у вас теж вийде", - запевнила Юлія, звертаючись до інших мам.

Дуууже важно не помітити різницю!

"І хочу додати обов'язково... Були дні, коли опускала руки, нічого не хотіла. Здавалося, нічого не змінилося... Довго стояла вага. Не все так веселково, просто і легко. Думала, що вже ніколи мені не бути такою, як я була... Часто був поганий настрій, не подобалась собі, через це була непродуктивна... Але я радію, що навіть після кожного, як мені здавалось, програшу я починала знову і знову. Тому вище ніс і починайте завтра заново. Ніколи нічого не пізно", - наголосила вона.

Як уточнила Юля, в неї було дуже багато молока, тож самі лише груди важили близько 5 кіло

Нагадаємо, донечка Юлії Верби та її нареченого Костянтина, яку вони назвали Роза, з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину.