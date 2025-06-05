"Пекельні години": Верба пожалілася на додаткові операції через ускладнення після пластики грудей. Фото

Карина Тімкова - 5 червня, 11:30
Юлія Верба зіткнулася з ускладненнями після підтяжки грудей

Юлія Верба розповіла про свій стан після підтяжки грудей та повторні операції

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22-річна блогерка Юлія Верба (Вербинець) шокувала підписників неприємними наслідками пластики грудей.

По завершенню грудного вигодовування своєї майже 9-місячної дочки Рози зірка захотіла зробити підтяжку грудей. Після першої операції одна з грудей почала кровоточити, тому Юлію швидко забрали на друге хірургічне втручання.

"Мені знову робили наркоз і щось там чистили. Я так надіялась, що таке вже не повториться… Але сьогодні зранку встала і знову ускладнення пішло... І я ж робила в гарній клініці, один з кращих хірургів в країні. Знаєте, не десь в підвалі за 2000 доларів", — розповіла вона.


Юлія Верба показала, як з грудей витікає рідина після операції

Блогерка показала, як з її корсета витікає рідина після операції

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"Вночі третього дня було просто найгірше. Я встала о другій ночі від болю, настільки сильного, що в мене була паніка разом зі знесиленням. Я розбудила Костю, прийшлось дзвонити лікарю о третій ночі, бо я реально до ранку не змогла б терпіти.

Ми приїхали вночі в стаціонар, лягла. Мені вкололи щось, що мене попустило… Люди, це були просто пекельні дві години життя", — поділилася Вербинець.

Юлія Верба розповіла про ускладнення після підтяжки грудей

Знаменитість супроводжували сильні болі після втручання

Фото instagram
Юлія Верба показала, як її нудило після операції на грудях

Юля поділилася кадрами, на яких їй стало зле

Юлія Верба розповіла про сильний біль, який відчувала після операції

Чоловік зірки Констянтин допомагав їй вставати з ліжка. Такі рухи супроводжувалися болем

Верба згадує, що відчувала сильний біль і нудоту після другої операції. Такий стан супроводжував її декілька днів. Вже через два з половиною тижні вона зі своїм чоловіком готувалася до подорожі в Одесу, але, на жаль, її стан погіршився:

"І от в нас поїздка в Одесу, сідаємо в потяг… Я лягаю і відчуваю щось мокре. Відкриваю корсет, там все в рідині. Звичайно, так не мало бути, це ускладнення і треба було їхати знову в Ужгород на огляд… Взяли всі аналізи і на стіл. Знову наркоз. Знову операція".

Верба зіткнулася з серйозними ускладненнями після пластики грудей

Через погіршення стану блогерки довелося скасувати поїздку і терміново повертатися в Ужгород до лікарні

Юлія Верба пройшла третю операцію через ускладнення з грудьми

Після обстеження Юлію відправили на третю операцію. Для неї це вже третій наркоз за місяць

Юлія Верба показалася з дренажем після підтяжки грудей

Один з фанатів почав хвилюватися, чи поставили знаменитості дренаж (трубки для відтоку рідин назовні). У відповідь вона показала, що має необхідне медичне обладнання

Нагадаємо, після пологів Верба часто хизувалися схудлою фігурою в спідньому та розповідала про зміни в тілі. Також вона любить ділиться милим контентом з донечкою.

До речі, в лікарню знаменитість теж лягає не вперше. Не так давно вона втрапила в халепу через свої прикраси.

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