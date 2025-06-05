"Пекельні години": Верба пожалілася на додаткові операції через ускладнення після пластики грудей. Фото
22-річна блогерка Юлія Верба (Вербинець) шокувала підписників неприємними наслідками пластики грудей.
По завершенню грудного вигодовування своєї майже 9-місячної дочки Рози зірка захотіла зробити підтяжку грудей. Після першої операції одна з грудей почала кровоточити, тому Юлію швидко забрали на друге хірургічне втручання.
"Мені знову робили наркоз і щось там чистили. Я так надіялась, що таке вже не повториться… Але сьогодні зранку встала і знову ускладнення пішло... І я ж робила в гарній клініці, один з кращих хірургів в країні. Знаєте, не десь в підвалі за 2000 доларів", — розповіла вона.
"Вночі третього дня було просто найгірше. Я встала о другій ночі від болю, настільки сильного, що в мене була паніка разом зі знесиленням. Я розбудила Костю, прийшлось дзвонити лікарю о третій ночі, бо я реально до ранку не змогла б терпіти.
Ми приїхали вночі в стаціонар, лягла. Мені вкололи щось, що мене попустило… Люди, це були просто пекельні дві години життя", — поділилася Вербинець.
Верба згадує, що відчувала сильний біль і нудоту після другої операції. Такий стан супроводжував її декілька днів. Вже через два з половиною тижні вона зі своїм чоловіком готувалася до подорожі в Одесу, але, на жаль, її стан погіршився:
"І от в нас поїздка в Одесу, сідаємо в потяг… Я лягаю і відчуваю щось мокре. Відкриваю корсет, там все в рідині. Звичайно, так не мало бути, це ускладнення і треба було їхати знову в Ужгород на огляд… Взяли всі аналізи і на стіл. Знову наркоз. Знову операція".
Нагадаємо, після пологів Верба часто хизувалися схудлою фігурою в спідньому та розповідала про зміни в тілі. Також вона любить ділиться милим контентом з донечкою.
До речі, в лікарню знаменитість теж лягає не вперше. Не так давно вона втрапила в халепу через свої прикраси.