"Ти та, заради кого": Юрій Ткач щемливо привітав доньку з 11-річчям

Марія Ткаченко - 15 вересня, 17:45
Юрій Ткач
Фото з Instagram Ткача

Шоумен Юрій Ткач привітав із дням народження свою єдину доньку Єлизавету. Дівчинці виповнилося 11.

У Instagram 41-річна зірка опублікував архівні відео з іменинницею, а в сторіс виклав і свіжі фото.

Юрій Ткач і його донька Ліза

Юрій адресував Лізі зворушливе привітання


"Наш всесвіт, наша душа, наша любов … Наша така вже доросла, маленька дівчинка… Наша гордість, натхнення і радість в кожній хвилині! Ти та, заради кого і на все життя!", - зізнався Юрій.

Донька Юрія Ткача

Ця дівчинка - найбільше натхнення для зіркового тата

"З твоїм днем, крихітко. Нехай твоє життя буде таким же світлим, як твої мрії", - побажав він.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач, його дружина Вікторія і Ліза замилували фанів спільними фото. А ще шоумен якось розказував про доньчину вдачу і чи успадкувала вона його гумор.

