"Будь, с*ка, Українцем! Або - не будь! ": Юрченко заявив, що видалив Павліка з друзів, та пояснив, за що

Музикант, лідер гурту Yurcash та ветеран російсько-української війни Юрко Юрченко гнівно висловився на адресу співака Віктора Павліка. Він звинуватив його в "недопозиції" та "політичній бісексуальності" та заявив, що видалив із друзів, хоча знайомі вони вже понад три десятиріччя.

Що стало причиною, Юрко пояснив у Facebook-дописі.

"Сьогодні видалив з друзів (фейсбук) Віктора Павліка. Так, того самого Народного Артиста! Людину, яку я знаю з 1993 року. 32 роки! Прекрасного співака з неймовірною історією і репертуаром на якому виросло вже не одне покоління! Ой вей, скільки ж було цікавого в нас в житті!", - почав Юрченко.

"З людиною, з якою я пройшов буремні 90-ті і не тільки. Вітя завжди мені допомагав у дуже непрості часи мого життя, коли я і моя сім'я реально не доїдали. У нього завжди можна було позичити 100 баксів. Він не відказував. Я повертав. Дякую, Вітя! То є правда!", - написав він.

Юрко Юрченко після багатьох років знайомства з Віктором Павліком поставив для себе крапку в їхньому спілкуванні

52-річний Юрченко розповів, що докорінно змінило його ставлення до Павліка: вшанування тим пам'яті вже покійного акордеоніста та народного депутата від "Партії регіонів" кількох скликань Яна Табачника.

"А чому я видалив Павліка? Бо хвате! Бо нєхуй лайкать пости з пам'ятю про галімого янатабачніка!!! Пса, що разом зі своїми опрічніками-регіоналами і накликав на нас цю війну!", - заявив Юрій.

"Бо хвате бути слизьким равликом-павликом! Бо скільки вже років бути ні нам - ні вам! Бо по сумарним зальотам - харе! Бо бути Народним Артистом України і водночас політичним бісексуалом в такі часи неможливо і неприйнятно! Кожен з нас має визначитись! Час був - він сплив! Будь, сука, Українцем! Або - не будь! Бо ТАКА недопозиція і привела до нас ВІЙНУ! ПЕРЕВІРЕНО!", - наголосив він.

Юрченко звернувся до колег-музикантів, які з ним не згодні, закликавши в такому випадку видалити його зі своїх сторінок та "за своєї пам'яті, як неадеквата".

Віктор Павлік на звинувачення в "політичній бісексуальності" поки Юркові не відповів Фото з Instagram Павліка

"Або ТИ - НАШ! Або - пішов за Павліком!", - резюмував артист.



До речі, в цьому ж пості Юрченко зазначив, що його декілька років тому видалила з друзів продюсерка Олена Мозгова, і він досі "дупля не ловить", чому. Але планує дізнатися, коли в вересні візьме участь у концерті пам'яті її батька Миколи Мозгового.

"Безмежно поважаю Миколу Мозгового! Люблю Його, наче свого Батька, Хрещеного Батька, що і відкрив мені шлях у світ музики в далекому 1995 році на фестивалі ім. Володимира Івасюка, де я вперше став лауреатом! Люблю, як неймовірну, Чесну Людину! Людину, що завжди казала, що думала! Людину, що йшла проти системи, якщо ця система йшла проти Правди! Справжній Народний Артист - Микола Петрович Мозговий!", - підкреслив лідер Yurcash.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Юрко Юрченко публічно звертався до свого колеги Івана Дорна, який до початку повномасштабного вторгнення виступав у Росії, закликаючи того власною кров'ю змити цю ганьбу.

Як відомо, дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова нещодавно розповіла, чому її 59-річний чоловік не виїздить і не планує виїздити на відпочинок із України під час війни.