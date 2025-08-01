"Будь, с*ка, Українцем! Або - не будь! ": Юрченко заявив, що видалив Павліка з друзів, та пояснив, за що
Музикант, лідер гурту Yurcash та ветеран російсько-української війни Юрко Юрченко гнівно висловився на адресу співака Віктора Павліка. Він звинуватив його в "недопозиції" та "політичній бісексуальності" та заявив, що видалив із друзів, хоча знайомі вони вже понад три десятиріччя.
Що стало причиною, Юрко пояснив у Facebook-дописі.
Юрченко звернувся до колег-музикантів, які з ним не згодні, закликавши в такому випадку видалити його зі своїх сторінок та "за своєї пам'яті, як неадеквата".
До речі, в цьому ж пості Юрченко зазначив, що його декілька років тому видалила з друзів продюсерка Олена Мозгова, і він досі "дупля не ловить", чому. Але планує дізнатися, коли в вересні візьме участь у концерті пам'яті її батька Миколи Мозгового.
"Безмежно поважаю Миколу Мозгового! Люблю Його, наче свого Батька, Хрещеного Батька, що і відкрив мені шлях у світ музики в далекому 1995 році на фестивалі ім. Володимира Івасюка, де я вперше став лауреатом! Люблю, як неймовірну, Чесну Людину! Людину, що завжди казала, що думала! Людину, що йшла проти системи, якщо ця система йшла проти Правди! Справжній Народний Артист - Микола Петрович Мозговий!", - підкреслив лідер Yurcash.
Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Юрко Юрченко публічно звертався до свого колеги Івана Дорна, який до початку повномасштабного вторгнення виступав у Росії, закликаючи того власною кров'ю змити цю ганьбу.
Як відомо, дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова нещодавно розповіла, чому її 59-річний чоловік не виїздить і не планує виїздити на відпочинок із України під час війни.
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