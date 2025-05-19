Шлюб у 18 років, абʼюз та стосунки як з фільму про бандитів: чоловіки Олени Мозгової

51-річна Олена Мозгова - продюсерка та дочка народного артиста України Миколи Мозгового.

Особисте життя зірки - предмет широких обговорень. Продюсерка має трьох дочок від різних стосунків і наразі одружена із молодшим на 9 років підопічним Девідом Аксельродом.

ТаблоID вирішив пригадати усі підтверджені стосунки продюсерки. Від першого шлюбу у 18 років і кримінальної драми до абʼюзу із Олександром Пономарьовим.

Перший шлюб у 18 років

Зі своїм першим чоловіком, хокеїстом Валентином Олецьким, Олена Мозгова одружилася у свої 18 років. До цього пара зустрічалася близько двох років. Продюсерка зізнавалася, що життя спортсмена у ті роки і зараз - велика різниця. Мовляв, хлопець був вимушений 24/7 жити спортом.

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"Ми бачилися рідко. Зустрічалися лише тоді, коли його (Валентина - ред.) відпускали з тієї тюрми. Але нас все влаштовувало", - пригадувала Олена.

Пара почала зустрічатися, коли Олені було 16 років Фото з Facebook Олени Мозгової

А ось батьків це не дуже влаштовувало і вони почали "ставити питання", оскільки "вірогідно тоді не можна було просто зустрічатися". Врешті, рідні пари наполягли на весіллі.

"Валентин і я якось теж не були ні "за", ні "проти" цього. Ми це сприйняли як пригоду. А от батьки ставилися серйозно", - розповідала продюсерка.

Олена Мозгова у 18-річному віці Фото з Facebook Олени Мозгової

У висновку, батьки організували все "як має бути": 120 гостей, весілля в "Інтуристі", лімузини, сукня, медовий місяць у готелі "Ялта". До того ж подарували молодятам трикімнатну квартиру і машину.

Проте за пів року молоде подружжя вирішило розлучитися. На думку Мозгової, розрив стався тому, що вони з Валентином не мали почуттів одне до одного. Хлопець переймався своєю карʼєрою, а от Олена почала нудитися.

Стосунки під прицілом

Після невдалого першого шлюбу Олена Мозгова зустріла наступне кохання - чоловіка, на імʼя Дмитро. Їхні стосунки були серйозними і вони почали жити разом, проте згодом зрозуміли, що їм краще вдається дружити та вести бізнес. Але й тут не було все так безхмарно, адже часи були непрості.

"У нас було все: стріляли, перерізали гальма, двері підпалювали. Ми спали з пістолетом під подушкою, як у кращих фільмах про бандитів", - розказувала продюсерка.

У ті часи вистачало криміналу Фото з instagram

Коли пара все ж твердо вирішила розійтися - Олена дізналася, що вагітна. Продюсерка зізнавалася, що довго думала над тим, чи залишити дитину, адже вони з Дмитром не змогли зберегти стосунки.

"Врешті я йому зателефонувала вночі. Ми довго розмовляли в авто, вирішили, що аборт - не вихід. І домовилися спробувати ще раз пожити разом, заради дитини, і подивитися, що з того вийде", - ділилася Мозгова.

Утім, стосунки знову не склалися, тож Олена і Дмитро залишилися добрими друзями.

У експари народилася донька Зоя.

Олена Мозгова із маленькою Зоєю Фото з Instagram Олени Мозгової

На жаль, трошки пізніше Дмитро загинув - чоловіка зарізали біля його будинку, вірогідно, конкуренти.

Олександр Пономарьов

Олена Мозгова і Олександр Пономарьов познайомилися на фуршеті після фестивалю імені Володимира Івасюка. Як пізніше зізнавалася Олена - Олександр вигідно виділявся на фоні тих чоловіків, з якими вона мала справи до того. Проте великого кохання між ними не виникло.

На тлі бекграунду Олени, Олександр виділявся Фото з Facebook Олени Мозгової

Цікаво, що Пономарьов не сприймав роман із Мозговою серйозно, поки в них не народилася спільна дочка Женя. До речі, дочку Олени від минулих стосунків співак прийняв як рідну, а сама Зоя називала його своїм татом.

У стосунках народилася дочка Євгенія Фото з Facebook Олени Мозгової

Стосунки Олени Мозгової і Олександра Пономарьова складалися непрості. Ба більше, якось продюсерка зізналася, що був присутній абʼюз.

Пара була разом 10 років, проте до офіційного шлюбу справа так і не дійшла. Мозгова розказувала, що вони з Олександром постійно намагалися змінювати одне одного і були радше партнерами, ніж закоханими.

"Усе можна витримати, якщо є взаєморозуміння, підтримка, якщо є почуття, а коли воно все розвалене, а ти щось намагаєшся зібрати до купи, а воно знову розвалюється, діла немає. Ми дуже різні люди. Я думаю, що просто не було любові. Поважала, добре до нього ставилася. Ми з ним більше були партнери, а не чоловік і дружина", - ділилася продюсерка.

Пара намагалася налагодити стосунки, проте не вдалося Фото з сайту

Після розриву експара ще довго публічно сварилася. Якось Пономарьов зізнався, що Олена зраджувала йому і не раз. Начебто вперше він пробачив, а вдруге - ні. На що Мозгова відповіла, що співак був уроком для неї і виконавши свою місію може бути вільний.

"Я тебе простила. Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проаналізувала. Люди зустрічаються не випадково... ми всі один для одного урок... дякую за урок, ти вільний!" - писала у своєму Facebook продюсерка.

Минулоріч Мозгова ділилася, що вони не спілкуються з Олександром, попри спільну дитину.

До речі, названа дочка Пономарьова Зоя нещодавно здійснила камінг-аут. Олена Мозгова підтримала її і побажала щастя, а от Пономарьов відреагував неоднозначно. Співак наголосив, що ця історія йому некомфортна.

Зоя Мозгова із своєю партнеркою Фото з Instagram

Обидві дочки Олени Мозгової проживають закордоном. 31-річна Зоя займається творчістю, а от 27-річна Євгенія працює у сфері бізнесу.

Девід Аксельрод

Олена Мозгова і Девід Аксельрод (колись Володимир Ткаченко) познайомилися у 2005 році. Тоді продюсерка вважала співака нахабою, а про кохання не було й мови.

З часом, тісне спілкування та схожі інтереси зробили свою справу - між Оленою і Девідом зʼявилися почуття.

Кохання з першого погляду не склалося Фото з сайту

"Між нами не було кохання з першого погляду, як у кіно: він обернувся – обернулася вона. Іскра проскакувала, був взаємний інтерес, що більше ми впізнавали одне одного, що більше часу проводили разом, то більше відчували взаємне тяжіння. Ми розходилися, сходилися, але це взаємне тяжіння нікуди не зникало", - розповідала журналу Viva! Мозгова.

Цікаво, що проти стосунків продюсерки і співака було майже усе їхнє оточення, зокрема батько Олени і мати Девіда. Близькі вважали, що між парою велика різниця у віці (9 років) і що Аксельрод використовує Мозгову у корисливих цілях.

Проте пара, очевидно, не послухалася нікого Фото з Instagram Олени Мозгової

Закохана пара одружилася у 2015 році, без пишної церемонії та купи гостей, обмежившись розписом у РАЦСі.

До речі, на весіллі Мозгова вже була при надії.

"Я тримала простий букет білих, неймовірно ароматних, тюльпанів, а Девід тримав мене, було слизько, у животику Соля буцкала мене ніжками і ніби говорила: "Агов, я тут! Я з вами! Незабаром зустрінемося", - писала у своєму Facebook Олена.

Незабаром родина поповнилася дочкою Соломією.

Мозгова називає своїх донечок квіточками Фото з Instagram

Після початку великої війни Девід Аксельрод доєднався до ТРО. Останнім часом співак зникав з медіаполя, а сама Олена Мозгова перестала постити його у соцмережі. На тлі цього зʼявлялися чутки про те, що пара розійшлася. Ба більше, якось продюсерка заінтригувала дивним постом про "зникаючих чоловіків". Мовляв, вона має досвід у цьому питанні.

А нещодавно Мозгова розказала де ж її чоловік. Виявилося, що він проходив реабілітацію через раніше травмоване коліно. До того ж, зірка зазначила, що вони з Аксельродом продовжують займатися благодійністю, попри його стан здоровʼя.

Девід із дочкою Соломією Фото з Facebook Девіда Аксельрода

Нагадаємо, Олена Мозгова ділилася тим, що перенесла хворобу Лайма, котру спричиняє укус кліща. Продюсерка навіть думала про самогубство через страждання, котрі викликала хвороба.