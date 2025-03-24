"Може виїжджати за станом здоров'я": дружина Павліка відповіла, чи проведуть вони відпустку за кордоном
Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова запевнила, що до закінчення повномасштабної війни її чоловік не виїздитиме з України на відпочинок, хоча має таку можливість.
Їхню з ним спільну позицію щодо цього молодиця висловила в Insta-сторіс, відповідаючи на запитання когось із підписників. Репяхова запостила фото їхньої з чоловіком і сином Михайлом першої та поки останньої сімейної відпустки за кордоном. Відбулася вона до повномасштабного вторгнення.
"Не плануємо принципово, в солідарність з тими, хто не може виїхати, і з тими, хто віддає найцінніше за нашу державність", - пояснила Катя.
"ВП може виїжджати за станом здоров'я після операції і в цьому році йому 60", - додала вона.
Як відомо, операцію на серці Віктор Франкович переніс минулої весни.
Нагадаємо, в 2023-му Репяхова і Павлік втрапили у скандал через спецперепустку на проїзд київським Південним мостом.
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