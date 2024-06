За здоров’я Джеймса Бонда: 7 цікавих коктейлів із культових кінострічок

"Мангеттен" із фільму "В джазі тільки дівчата"

"Я не пиячка, я можу кинути, щойно захочу. Я просто не хочу!", - говорить Цукерочка, героїня Мерилін Монро в культовій музичній комедії. Власне, вона і змішує "мангеттен" для себе і своїх коліжанок з джазового ансамблю.

Нам знадобиться: 50 мл бурбону 25 мл червоного вермута 1 мл бітера ангостура червона коктейльна вишенька лід

Вермут та бурбон наливаємо в склянку для змішування. Додаємо бітер. Наповнюємо склянку кубиками льоду та розмішуємо довгою коктейльною ложечкою. Переливати до келиха (зазвичай береться келих для мартіні) треба так, щоби туди не потрапив лід, тож оптимально буде використати стрейнер. Пригощаємося, наспівуючи "I Wanna Be Loved by You".

Фото: Getty Images