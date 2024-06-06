СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

За здоров’я Джеймса Бонда: 7 цікавих коктейлів із культових кінострічок

Спецпроєкт
06 червня 2024
Щойно ми чуємо назву відомого фільму, в пам’яті миттєво виринають обличчя акторів та репліки, що стали крилатими. Нам вистачає декількох нот, щоби пригадати, з якої стрічки та чи інша мелодія. А ще улюблене кіно можна відчути на смак, приготувавши страву, якою ласували герої, чи змішавши стильний коктейль.
Від "білого янгола" Голлі Голайтлі до "червоного ока", яким герой молодесенького Тома Круза "лікувався" на ранок після веселого вечора - ми вирішили зібрати рецепти цікавих напоїв, які вам неодмінно закортить відтворити вдома. Обережно: вони можуть викликати в вас непереборне бажання знов переглянути цей фільм.

 "Викрутка" з фільму "Джекі Браун"

Персонажі фільмів Квентіна Тарантіно - далеко не завжди є хорошими хлопчиками та дівчатками, зате вони точно тямлять у добрих напоях. Не виняток і торговець зброєю зі стрічки 1997-го року "Джекі Браун" Орделл Роббі, якого зіграв Семюел Л.Джексон. Для лонгдрінку "викрутка" його герой використовував звичайний пакетований апельсиновий сік. Але вдосконалити напій можна, замінивши його на фреш.

Нам знадобиться:

60 мл горілки
120-180 мл апельсинового соку
лід
Подавати цей коктейль найкраще в хайболі. Насипаємо лід, наливаємо горілку, потім сік. Насолоджуємось.
Фото: Getty Images

 "Веспер" із фільмів "Казино Рояль" та "Квант милосердя"

Автор "Бондіани" Ян Флемінг дав рецепт цього культового коктейлю, названого на честь однієї з дам серця Джеймса Бонда, Веспер Лінд, у книзі "Казино Рояль". Звісно, не загубили його й під час створення екранізацій.

Нам знадобиться:

три частки джину (радимо скуштувати перший справжній український джин від "Козацької Ради", виготовлений з івано-франківського ялівцю)
1 частка горілки
1/2 частки аперитиву Lillet (його можна замінити іншим вермутом)
тоненька смужка шкірки лимона
Для подачі цього коктейлю зазвичай використовують келих-купе або келих для мартіні. Пам’ятаємо про правило агента 007: струсити, але не перемішувати. Лимонну шкірку викладаємо на поверхню напою в самому кінці. Ласуємо.
Фото: Кадр із фільму

 "Аква Вельва" з фільму "Зодіак"

У стрічці "Зодіак" герой Джейка Джилленхола п’є яскравий, у прямому сенсі цього слова, коктейль "Аква Вельва". Цікаво, що в сценарії його не було, і кримінальний письменник Роберт Грейсміт мав сидіти у барі з "великим синім напоєм із парасолькою". Як пригадував Роберт Дауні-молодший, кумедну назву запропонував Джилленхол. Та чи існував такий коктейль насправді, чи "народився" на знімальному майданчику – експерти досі не мають одностайної відповіді на ці питання. Як, власне, і поліція досі не знає, хто ж такий був серійний убивця Зодіак, який чинив криваві злочини в Каліфорнії наприкінці 1960-их – на початку 1970-х.

Нам знадобиться:

60 мл горілки
60 мл джину
30 мл лікеру Blue Curacao
5 мл гренадину
30 мл содової
15 мл апельсинового соку (замість содової та апельсинового соку нерідко використовують газованки на кшталт Sprite і 7Up)
кружальце апельсину
лід
Змішуємо горілку, джин, Blue Curacao, гренадин, содову та сік. Переливаємо у високий келих-харрікейн, наповнений льодом. Прикрашаємо кружальцем апельсина. Якщо додамо парасольку – ніхто нас не засуджуватиме. Тішимося.
Фото: Getty Images

 "Кривава Мері" з фільму "Одного разу… в Голлівуді"

Герой Бреда Пітта, коли пив свою “криваву Мері” у лос-анджелеському барі, додав у неї ще більше соусу табаско і перцю. Ми можемо так не робити, бо коктейль і так гостренький. Або робити – бо Кліфф Бут поганого не порадить.

Нам знадобиться:

235 мл томатного соку
1 столова ложка меленого перцю
1 столова ложка селерової солі
1 столова ложка вустерського соусу
15 мл соусу табаско
2 столові ложки лимонного соку
1 столова ложка хріну
½ столової ложки лимонного перцю
60 мл горілки
стебло селери
лід
"Кривава Мері" зазвичай подається в високій склянці-коллінзі, але Бут пив із харрікейну. Змішуємо інгредієнти в шейкері, виливаємо в склянку з льодом. Встромлюємо стебло селери. Смакуємо.
Фото: Getty Images

"Червоне око" з фільму "Коктейль"

Стрічка 1988-го року з Томом Крузом у головній ролі не надто сподобалася критикам, ще й отримала антипремію "Золота малина", зате полюбилася глядачам і мала великий успіх у прокаті. А коктейль "Червоне око", що готував молодий обдарований бармен Браян Фленеган, вподобаєте й ви.

Нам знадобиться:

30 мл горілки
1 жовток (або, за бажанням, ціле яйце)
180 мл томатного соку
240 мл світлого пива
соус табаско за смаком
вустерський соус за смаком
"Червоне око" подається в високій пивній склянці. Вливаємо сік, потім дуже холодне пиво та горілку. Додаємо жовток (чи яйце). Не перемішуємо. П’ємо і приємно дивуємося.
Фото: Getty Images

"Мангеттен" із фільму "В джазі тільки дівчата"

"Я не пиячка, я можу кинути, щойно захочу. Я просто не хочу!", - говорить Цукерочка, героїня Мерилін Монро в культовій музичній комедії. Власне, вона і змішує "мангеттен" для себе і своїх коліжанок з джазового ансамблю.

Нам знадобиться:

50 мл бурбону
25 мл червоного вермута
1 мл бітера ангостура
червона коктейльна вишенька
лід
Вермут та бурбон наливаємо в склянку для змішування. Додаємо бітер. Наповнюємо склянку кубиками льоду та розмішуємо довгою коктейльною ложечкою. Переливати до келиха (зазвичай береться келих для мартіні) треба так, щоби туди не потрапив лід, тож оптимально буде використати стрейнер. Пригощаємося, наспівуючи "I Wanna Be Loved by You".
Фото: Getty Images

"Білий янгол" із фільму "Сніданок у Тіффані"

Стильна "родзинка" улюбленого напою Голлі Голайтлі в виконанні Одрі Хепберн – це крапелька молока. Базових же інгредієнтів у простого і елегантного, як сама кіногероїня, коктейлю лише два.

Нам знадобиться:

1 частка джину
1 частка горілки
крапелька молока на честь Голлі
Наливаємо в красиву склянку, чаруємося.
Фото: Getty Images
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Фото Getty Images
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Фото AFP via Getty Images
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Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
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Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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