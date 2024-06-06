За здоров’я Джеймса Бонда: 7 цікавих коктейлів із культових кінострічок

Від "білого янгола" Голлі Голайтлі до "червоного ока", яким герой молодесенького Тома Круза "лікувався" на ранок після веселого вечора - ми вирішили зібрати рецепти цікавих напоїв, які вам неодмінно закортить відтворити вдома. Обережно: вони можуть викликати в вас непереборне бажання знов переглянути цей фільм.

Щойно ми чуємо назву відомого фільму, в пам’яті миттєво виринають обличчя акторів та репліки, що стали крилатими. Нам вистачає декількох нот, щоби пригадати, з якої стрічки та чи інша мелодія. А ще улюблене кіно можна відчути на смак, приготувавши страву, якою ласували герої, чи змішавши стильний коктейль.

"Викрутка" з фільму "Джекі Браун" Персонажі фільмів Квентіна Тарантіно - далеко не завжди є хорошими хлопчиками та дівчатками, зате вони точно тямлять у добрих напоях. Не виняток і торговець зброєю зі стрічки 1997-го року "Джекі Браун" Орделл Роббі, якого зіграв Семюел Л.Джексон. Для лонгдрінку "викрутка" його герой використовував звичайний пакетований апельсиновий сік. Але вдосконалити напій можна, замінивши його на фреш. Нам знадобиться: 60 мл горілки 120-180 мл апельсинового соку лід Подавати цей коктейль найкраще в хайболі. Насипаємо лід, наливаємо горілку, потім сік. Насолоджуємось. Фото: Getty Images

"Веспер" із фільмів "Казино Рояль" та "Квант милосердя" Автор "Бондіани" Ян Флемінг дав рецепт цього культового коктейлю, названого на честь однієї з дам серця Джеймса Бонда, Веспер Лінд, у книзі "Казино Рояль". Звісно, не загубили його й під час створення екранізацій. Нам знадобиться: три частки джину (радимо скуштувати перший справжній український джин від "Козацької Ради", виготовлений з івано-франківського ялівцю) 1 частка горілки 1/2 частки аперитиву Lillet (його можна замінити іншим вермутом) тоненька смужка шкірки лимона Для подачі цього коктейлю зазвичай використовують келих-купе або келих для мартіні. Пам’ятаємо про правило агента 007: струсити, але не перемішувати. Лимонну шкірку викладаємо на поверхню напою в самому кінці. Ласуємо. Фото: Кадр із фільму

"Аква Вельва" з фільму "Зодіак" У стрічці "Зодіак" герой Джейка Джилленхола п’є яскравий, у прямому сенсі цього слова, коктейль "Аква Вельва". Цікаво, що в сценарії його не було, і кримінальний письменник Роберт Грейсміт мав сидіти у барі з "великим синім напоєм із парасолькою". Як пригадував Роберт Дауні-молодший, кумедну назву запропонував Джилленхол. Та чи існував такий коктейль насправді, чи "народився" на знімальному майданчику – експерти досі не мають одностайної відповіді на ці питання. Як, власне, і поліція досі не знає, хто ж такий був серійний убивця Зодіак, який чинив криваві злочини в Каліфорнії наприкінці 1960-их – на початку 1970-х. Нам знадобиться: 60 мл горілки 60 мл джину 30 мл лікеру Blue Curacao 5 мл гренадину 30 мл содової 15 мл апельсинового соку (замість содової та апельсинового соку нерідко використовують газованки на кшталт Sprite і 7Up) кружальце апельсину лід Змішуємо горілку, джин, Blue Curacao, гренадин, содову та сік. Переливаємо у високий келих-харрікейн, наповнений льодом. Прикрашаємо кружальцем апельсина. Якщо додамо парасольку – ніхто нас не засуджуватиме. Тішимося. Фото: Getty Images

"Кривава Мері" з фільму "Одного разу… в Голлівуді" Герой Бреда Пітта, коли пив свою “криваву Мері” у лос-анджелеському барі, додав у неї ще більше соусу табаско і перцю. Ми можемо так не робити, бо коктейль і так гостренький. Або робити – бо Кліфф Бут поганого не порадить. Нам знадобиться: 235 мл томатного соку 1 столова ложка меленого перцю 1 столова ложка селерової солі 1 столова ложка вустерського соусу 15 мл соусу табаско 2 столові ложки лимонного соку 1 столова ложка хріну ½ столової ложки лимонного перцю 60 мл горілки стебло селери лід "Кривава Мері" зазвичай подається в високій склянці-коллінзі, але Бут пив із харрікейну. Змішуємо інгредієнти в шейкері, виливаємо в склянку з льодом. Встромлюємо стебло селери. Смакуємо. Фото: Getty Images

"Червоне око" з фільму "Коктейль" Стрічка 1988-го року з Томом Крузом у головній ролі не надто сподобалася критикам, ще й отримала антипремію "Золота малина", зате полюбилася глядачам і мала великий успіх у прокаті. А коктейль "Червоне око", що готував молодий обдарований бармен Браян Фленеган, вподобаєте й ви. Нам знадобиться: 30 мл горілки 1 жовток (або, за бажанням, ціле яйце) 180 мл томатного соку 240 мл світлого пива соус табаско за смаком вустерський соус за смаком "Червоне око" подається в високій пивній склянці. Вливаємо сік, потім дуже холодне пиво та горілку. Додаємо жовток (чи яйце). Не перемішуємо. П’ємо і приємно дивуємося. Фото: Getty Images

"Мангеттен" із фільму "В джазі тільки дівчата" "Я не пиячка, я можу кинути, щойно захочу. Я просто не хочу!", - говорить Цукерочка, героїня Мерилін Монро в культовій музичній комедії. Власне, вона і змішує "мангеттен" для себе і своїх коліжанок з джазового ансамблю. Нам знадобиться: 50 мл бурбону 25 мл червоного вермута 1 мл бітера ангостура червона коктейльна вишенька лід Вермут та бурбон наливаємо в склянку для змішування. Додаємо бітер. Наповнюємо склянку кубиками льоду та розмішуємо довгою коктейльною ложечкою. Переливати до келиха (зазвичай береться келих для мартіні) треба так, щоби туди не потрапив лід, тож оптимально буде використати стрейнер. Пригощаємося, наспівуючи "I Wanna Be Loved by You". Фото: Getty Images