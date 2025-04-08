66-річна зірка "Поліцейської академії" Гуттенберг розлучається з дружиною

Стів Гуттенберг (ліворуч) - зірка "Поліцейської академії" Фото Getty Images

Американський актор Стів Гуттенберг, найбільш відомий за роллю Кері Магоні в культовій комедії "Поліцейська академія", подав на розлучення зі своєю другою дружиною, журналісткою Емілі Гуттенберг. Шлюб пари тривав 6 років.

Як повідомляє TMZ, причиною бажання розірвати шлюб 66-річний Стів вказав "нездоланні розбіжності".

Дітей у пари немає. В своїй заяві Стів зазначив, що в них із Емілі є шлюбний контракт, і що він, як, вочевидь, в ньому прописано, згоден платити колишній супутниці життя подружні аліменти.

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Як відомо, для Гуттенберга це вже друге розлучення. Його попередньою дружиною була модель Деніз Бікслер. Спільних нащадків у них також не було. З Емілі чоловік познайомився на побаченні наосліп.

66-річний Гуттенберг розлучається вже вдруге Getty Images

До речі, не так давно Гуттенбер проявив себе як справжній герой не лише на екрані, а й у реальному житті. Під час страшних пожеж, які в січні охопили Лос-Анджелес, актор, об'єднавшись із сусідами, гасив тліючі ділянки, запобігаючи поширенню вогню, а ще особисто відганяв машини, які нажахані люди кидали просто посеред вулиці, коли тікали.

"Якщо ви залишаєте свою машину, лишіть у ній ключі, щоби такий хлопець як я міг пересунути ваше авто для того, щоби могли проїхати пожежні", - закликав актор, якого тоді показали в новинах, пише Daily Mail.

Оселя самого Стіва, на щастя вціліла. Але, нагадаємо, свої домівки тоді втратило дуже багато людей, зокрема й зірок - Періс Хілтон, Ентоні Хопкінс, Адам Броді. У Дженніфер Гарнер під час пожеж загинула близька людина.