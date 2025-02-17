"Ласкаво просимо в сім'ю": старшу онуку короля і королеви Йорданії познайомили з новонародженою кузиною. Милі фото
Новонароджена молодша онучка короля та королеви Йорданії, Аміна продовжує знайомитися зі своєю великою родиною. З візитом до крихітки прийшли дядько Хусейн, дядина Раджва і кузина, 6-місячна Іман.
Зворушливими фото зустрічі дівчаток Хусейн поділився в Instagram.
"Ласкаво просимо в сім'ю, Аміно! Будь джерелом радості для твоїх батьків та люблячою сестрою і товаришкою на все життя для моєї доньки", - побажав він племінниці.
Нагадаємо, мама крихітної Аміни - старша дочка короля Абдалли і королеви Ранії, принцеса Іман. Її чоловік, Джаміль Терміотіс працює фінансистом.
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