Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Королева Ранія вдруге стала бабусею. Фото

Юлія Леськова - 16 лютого, 11:47
Король та королева Йорданії з онукою
Фото з Instagram королеви Ранії

Король Йорданії Абдалла та його дружина, королева Ранія вдруге стали дідусем і бабусею. Старша донька монархів, 28-річна принцеса Іман народила дівчинку.

Про це королева повідомила у своєму Instagram.

За словами Ранії, дитину назвали Аміною.


"Моя люба Іман стала мамою. Ми дуже вдячні та раді знайомству з Аміною, новим благословінням нашої родини. Вітаю, Джаміл та Іман, нехай Бог благословить вас і вашу дорогоцінну маленьку дівчинку", - написала королева.

Дочка Ранії з чоловіком

Ранія показала новоспечених батьків з маленькою донею

Король Абдалла з онучкою

Король Йорданії вже двічі щасливий дідусь

Королева Ранія показалася у лікарні з дочкою

Король і королева підтримали донечку у лікарні

Як відомо, вперше бабусею Ранія стала у серпні минулого року. У наслідного принца Хусейна бін Абдалли та його дружини, 30-річної принцеси Раджви Аль-Хусейн народилася донька.

Королева частенько ділиться фото зі старшою онукою.

Читайте також:

Кежуал по-королівськи: Її Величність Ранія відвідала університет у тотал денімі

"Ти для нас - весь світ": королева Ранія у жовто-золотому аутфіті привітала чоловіка з 63-річчям

Max Mara кольору крота та жовті човники: королева Ранія вигуляла стильний лук на виставку в Римі. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів