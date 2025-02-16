Королева Ранія вдруге стала бабусею. Фото

Фото з Instagram королеви Ранії

Король Йорданії Абдалла та його дружина, королева Ранія вдруге стали дідусем і бабусею. Старша донька монархів, 28-річна принцеса Іман народила дівчинку.

Про це королева повідомила у своєму Instagram.

За словами Ранії, дитину назвали Аміною.

Реклама:

"Моя люба Іман стала мамою. Ми дуже вдячні та раді знайомству з Аміною, новим благословінням нашої родини. Вітаю, Джаміл та Іман, нехай Бог благословить вас і вашу дорогоцінну маленьку дівчинку", - написала королева.

Ранія показала новоспечених батьків з маленькою донею

Король Йорданії вже двічі щасливий дідусь

Король і королева підтримали донечку у лікарні

Як відомо, вперше бабусею Ранія стала у серпні минулого року. У наслідного принца Хусейна бін Абдалли та його дружини, 30-річної принцеси Раджви Аль-Хусейн народилася донька.

Королева частенько ділиться фото зі старшою онукою.