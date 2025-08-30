Почуття більше не прикрашають: Золотий Вік розірвав співпрацю з Каменських через мовний скандал
Ювелірна компанія "Золотий Вік" припинила співпрацю зі співачкою Настею Каменських, яка з 2021 року була обличчям бренду. Причиною стало те, що зірка співала російською на своєму концерті у США.
Про це представники компанії "Золотий Вік" написали у Instagram.
"Опираючись на цінності та принципи компанії Золотий Вік, ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року", - написали у компанії.
Менеджмент "Золотого Віку" зазначив, що вже готується нова креативна кампанія, а оновлена реклама вийде вже цього року.
Нагадаємо, у 2022-му році Настя Каменських заявляла, що більше не виконуватиме свої російськомовні пісні, а присутність російських виконавців в українських музичних чартах вона засуджувала.
Проте пізніше Настя заявила, що не бачить нічого кримінального у тому, аби співати російською для слухачів, які не розуміють української.
