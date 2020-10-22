Логунова в латексі та прозорому ліфчику прикрасила еротичний глянець

Наприкінці жовтня жінка актора Дмитра Ступки, блогерка і перукарка Поліна Логунова вирішила згадати спекотний серпень.

Вона виклала фото себе у латексних панчохах та прозорому спідньому на обкладинці глянцю Opium Red.

Фото було зроблено для серпневого номера, але Поліна показала його лише зараз.

До речі, у своїх сторі Логунова активно закликає молодь прийти на вибори, які відбудуться у неділю 25-го жовтня.

Нагадаємо, нещодавно Логунова позувала чоловікові в Туреччині.