Вперше не треба фотошопити: Логунова показала, як Ступка зняв її в купальнику
Актор Дмитро Ступка разом із дружиною Поліною Логуновою і дочкою Богданою вирушили на відпочинок до Туреччини. І там сталося диво.
Дмитро вперше вдало сфотографував свою жінку в купальнику. Про це сама Поліна повідомила в Instagram і показала ці фото.
"ВПЕРШЕ! Чуєте! ВПЕРШЕ він зробив фотки, які фотошопити не треба. Оооось - було б бажання, правда, дівчатка? При правильному вихованні в кожному чоловікові живе талановитий фотограф для своєї дівчини/дружини. Якщо фоткають негарно, значить не хочуть, щоб вас вкрали", - написала Логунова.
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