Вперше не треба фотошопити: Логунова показала, як Ступка зняв її в купальнику

Актор Дмитро Ступка разом із дружиною Поліною Логуновою і дочкою Богданою вирушили на відпочинок до Туреччини. І там сталося диво.

Дмитро вперше вдало сфотографував свою жінку в купальнику. Про це сама Поліна повідомила в Instagram і показала ці фото.

"ВПЕРШЕ! Чуєте! ВПЕРШЕ він зробив фотки, які фотошопити не треба. Оооось - було б бажання, правда, дівчатка? При правильному вихованні в кожному чоловікові живе талановитий фотограф для своєї дівчини/дружини. Якщо фоткають негарно, значить не хочуть, щоб вас вкрали", - написала Логунова.

Виходить, усі попередні фото, зроблені Ступкою, Логунова фотошопила?!

Цікаво, скільки дублів зробив Дмитро :)

Поліна у своєму Instagram зізналася, що не так уже й хотіла відпочивати. Але потім усвідомила, що остання її відпустка була ще в січні , і вирішила таки взяти паузу у роботі

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Логунова в шкарпетках із оленями попрацювала над своїми формами. Фітнес-ВІДЕО

Логунова у прозорому боді зізналася, що обожнює бісити людей

Логунова у мережі мотивує жінок своїм тілом у спідньому. ФОТО