Батько Спірз погодився відмовитися від опікунства

Батько американської поп-зірки Брітні Спірз, Джеймі Спірз готовий відмовитися від опікунства над статками доньки, коли прийде час.

Про це пише People з посиланням на нові судові документи, які представила адвокатка Джеймі.

У них йдеться про "невиправдані напади" на її клієнта, який 13 років є опікуном своєї дочки.

Два тижні тому Брітні подала до суду клопотання про усунення батька з ролі опікуна

Реклама:

"Насправді немає фактичних підстав для тимчасового відсторонення або усунення пана Спірса з посади опікуна. І дуже спірно, що зміна опікуна наразі буде в інтересах пані Спірз", - заявила адвокатка Джеймі Спірза.

"Пан Спірз готовий піти у відставку, коли настане відповідний час, але перехід має бути впорядкованим і з розгляданням усіх питань у суді. Для досягнення такого результату суд повинен заохочувати всі зацікавлені сторони до зустрічей та нарад, щоб вирішити ці невирішені питання в інтересах пані Спірз", - заявила адвокатка.

У судовому документі адвокати Джеймі зазначають, що він допомагав своїй доньці тоді, коли вона "перебувала в кризі, відчайдушно потребувала допомоги" після того, як вона "страждала психічно та емоційно" та "перебувала у фінансових труднощах".

"Містер Спірс прийшов на допомогу своїй дочці, щоб захистити її", - йдеться в документі.

В останній заяві адвокатка Джеймі каже, що він "має намір співпрацювати з судом та новим адвокатом його дочки для підготовки впорядкованого переходу до нового опікуна".

Нагадаємо, два роки тому батько Брітні уже відмовілявся від опікунства. Тоді опікункою співачки тимчасово була її менеджерка Джоді Монтгомері.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Суд залишив батька Брітні Спірз її опікуном

"Повне х*йло": бойфренд Спірз звинуватив її батька в намаганні контролювати їхні стосунки

"Моя клієнтка боїться свого батька": адвокату Спірз не вдалося звільнити її з-під опіки