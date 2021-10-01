Без фотошопу: Брітні Спірз у теплих краях знялася голяка. ФОТО
П'ятниця, 1 жовтня 2021, 12:19
Американська співачка Брітні Спірз святкує перемогу: нарешті здихавшись опікуна-татка, 39-річна зірка гайнула відпочивати в теплі краї зі своїм красенем-нареченим Семом.
Армію ж своїх фанів, яка теж зіграла важливу роль у боротьбі артистки за свободу, Бріт вирішила порадувати черговою порцією "нюдсів".
Для скептиків Спірз одразу вточнила, що світлини не "вдосконалювала", просто ванна, на тлі якої вона позувала, має такий вигин.
Як відомо, нещодавно Брітні пояснила, чому останнім часом її тягне зніматися в чому мати народила.
Нагадаємо, Спірз у суді заявила про те, що вона є жертвою аб'юзу з боку опікунів, одурманювання ліками та примусової контрацепції.
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