Без фотошопу: Брітні Спірз у теплих краях знялася голяка. ФОТО

Американська співачка Брітні Спірз святкує перемогу: нарешті здихавшись опікуна-татка, 39-річна зірка гайнула відпочивати в теплі краї зі своїм красенем-нареченим Семом.

Армію ж своїх фанів, яка теж зіграла важливу роль у боротьбі артистки за свободу, Бріт вирішила порадувати черговою порцією "нюдсів".

Брітні пішла в відрив фото з instagram спірз

Для скептиків Спірз одразу вточнила, що світлини не "вдосконалювала", просто ванна, на тлі якої вона позувала, має такий вигин.

Тато більше не може вказувати Спірз, що постити в мережі

Як відомо, нещодавно Брітні пояснила, чому останнім часом її тягне зніматися в чому мати народила.

Жодного фотошопу

Нагадаємо, Спірз у суді заявила про те, що вона є жертвою аб'юзу з боку опікунів, одурманювання ліками та примусової контрацепції.

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