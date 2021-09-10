"Ось моя дупа": 39-річна Спірз показалася в самих трусиках. ВІДЕО

Американська співачка Брітні Спірз, очікуючи на доленосне рішення суду, який може після 13 років перебування під опікою дати їй свободу, продовжує знайомити шанувальників із собою справжньою.

У 39-річної зірки триває період оголень перед камерою. І цього разу вона вирішила продемонстувати свої сідниці.

"Ось моя дупа!!!!", - написала Спірз у Instagram (наче без того не було зрозуміло)

Як наголосила Бріт, вона не застосовувала жодних фільтрів. Знімала артистка себе самотужки, за допомогою селфі-палиці.

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Нагадаємо, влітку Спірз публічно перепросила свої фанів за те, що роками вдавала, що в неї все гаразд, у той час, як насправді була нещасна і терпіла знущання з боку своїх опікунів.

Як відомо, артистка пригрозила, що більше ніколи не вийде на сцену, якщо не стане знову вільною.

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