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Джозефін Джексон у плетеній сукні посвітила ласими формами на тлі балійської природи

Карина Тімкова - 12 лютого, 14:00
Джозефін Джексон сфотографувалась в прозорій сукні

Знаменитість погрілась на індонезійському сонечку

Усі фото valeriijojo

Українська порноакторка Джозефін Джексон давно добре впізнавана на сайтах для дорослих. Але і свій Іnstagram дівчина не обділяє гарячим контентом.

Днями вона опублікувала нову фотосесію з Балі, звідки виклала вже чимало сексі світлин. 

30-річна порностар залишилась вірна своєму стилю, одягнувши білу плетену сукню з вирізами на талії. Прозорий матеріал оголював соковиті стегна Джозефін, демонструючи її бікіні. До свого образу вона також додала солом'яний капелюшок.


Джозефін Джексон позує у прозорому вбранні на Балі

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Звісно, акторка не могла не виділити свій шикарний бюст. Ліф сукні ледь стримував принади Джексон.

Джозефін демонструє звабливий образ у білій сукні

Джозефін закарбувала свій відпочинок на Балі в різних луках та ракурсах

Джозефін Джексон покала новий спекотний образ

Зірка любить елегантно підкреслити свій бюст

Джозефін Джексон вставила дупцю перед камерою

Якщо фотографа вже запросили, чому б не знятись і в іншому купальнику

Джозефін Джексон відпочиває у прозорому вбранні на Балі

Джозефін частенько тішить фанатів особливим контентом. Напевно тому вона має понад 300 тисяч підписників в Instagram. Нещодавно показала пікантні фото з пральні, а до цього поділилась відео, на якому спокусливо побігала пляжем.

Зазначимо, що Джексон, попри яскраву особистість, мала нелегке дитинство із суворим вихованням. Раніше TabloID розповідав про шлях до успіху актори та інші цікаві факти з її життя.

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