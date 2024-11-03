"Обожнюю всі свої частини": Денисенко у мереживній білизні повигиналася на дивані задля пікантного контенту

Фото з Instagram Наталки Денисенко

Акторка Наталка Денисенко, яка полюбляє підігріти уяву шанувальників гарячим контентом, спокусливо повигиналася на дивані у мереживній білизні.

Відео зірка показала у своєму Instagram.

"Гріх під таким рілс не лишити лонгрід на тему прийняття своєї тіньової сторони, правда? Ми не можемо ігнорувати те, що наш світ складається з різних частин, з різних кольорів, з різних емоцій, які можуть перемішуватися між собою… Свобода у вираженні своїх почуттів і емоцій - одна з моїх супер сил", - написала акторка.

Наталка показала відверте відео у білизні

Акторка поміркувала про свою тіньову сторону

Денисенко знає свої найкращі ракурси, чи не так?

Наталка додала, що в ній існує дуже багато граней.

"Від "баби Палажки", і внутрішнього мужика, і навіть, syчки/стерви/психічки, і до неймовірно доброї і чуйною людини, що деякі кажуть "янгол"… Я просто обожнюю всі свої частини! Навіть "не хороші" , бо саме вони допомагають "вижити!" - зазначає зірка.

Скріншот з Instagram Наталки Денисенко

"Кажуть, коли блокуєш в собі якісь емоції, або не дозволяєш собі їх екологічно виразити, або засуджуєш людину за якусь думку/вчинок/прояв - то значить, не можеш прийняти цю грань в собі. Іноді здається, соцмережі просто створені для роботи над своїми "травмами". Ну і для "хейтерів", - підсумувала Денисенко.

Якось акторка зізнавалася, що не відвідує спортзал, а така фігура у неї через генетику

Раніше зірка дозволила підписникам хейтити себе

Нагадаємо, якось Наталка Денисенко показала бекстейдж її фотосесії з чоловіком, актором та військовим Андрієм Федінчиком, на якій вона позувала оголена у нього на колінах.

Згодом акторка зізналася, що така фотосесія була ідеєю коханого.