Шерон Стоун у вигадливій позі посвітила оголеними грудьми під водою. Пікантні фото

67-річна американська акторка Шерон Стоун розбурхала своїх прихильників новим пікантним контентом для популярного швейцарського глянцю Schön!, який вийшов 24 червня. Щоправда, всіма фото зі зйомки акторка показала тільки зараз.

Зірка "Основного інстинкту" влаштувала гарячу фотозйомку під водою. Шерон посвітила своїми принадами у напівпрозорій блузі та білих трусиках.

Також вона приміряла на себе чорну кофту з капюшоном та підбори від Dolce&Gabbana.

Шерон вкотре вразила гарячими фото Фото Michael Muller

67-річна зірка взяла участь у зухвалій фотозйомці Фото Michael Muller

Акторка посвітила оголеними цицями під водою Фото Michael Muller

Нагадаємо, на початку червня цього року Шерон Стоун попозувала в оточенні молодиків у прозорій сітці для журналу Vogue Adria.

Також вона наробила стильних фото з молодиком у спідньому.