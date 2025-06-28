Шерон Стоун показала рідкісне фото трьох синів у дитинстві

Фото з Instagram Шерон Стоун

67-річна американська акторка Шерон Стоун похвалилася архівним фото зі своїми прийомними синами.

На кадрі Шерон у білій сорочці сидить на лавці у колі маленьких хлопчаків - Роано, Лейрда та Квіна - у білих футболках та джинсах.

"Так, я виростила дуже багато хлопців", - написала вона.

Шерон пишається тим, що виростила трьох хлопців Фото з Instagram Шерон Стоун

До речі, свого старшого сина, 24-річного Роана Шерон Стоун частенько показує у мережі та хизується його фізичною формою.

Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав маловідомі факти про акторку. Зокрема про те, що голлівудська зірка за своє життя перенесла 9 викиднів.