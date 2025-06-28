Шерон Стоун показала рідкісне фото трьох синів у дитинстві
67-річна американська акторка Шерон Стоун похвалилася архівним фото зі своїми прийомними синами.
На кадрі Шерон у білій сорочці сидить на лавці у колі маленьких хлопчаків - Роано, Лейрда та Квіна - у білих футболках та джинсах.
"Так, я виростила дуже багато хлопців", - написала вона.
До речі, свого старшого сина, 24-річного Роана Шерон Стоун частенько показує у мережі та хизується його фізичною формою.
Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав маловідомі факти про акторку. Зокрема про те, що голлівудська зірка за своє життя перенесла 9 викиднів.
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