67-річна Шерон Стоун в оточенні красенів посвітила персами крізь пікантну сітку. Фото
Голлівудська акторка Шерон Стоун стала головною героїнею нового випуску журналу Vogue Adria.
У рамках спокусливої фотосесії знаменитість змінила чимало луків, серед яких обтислі сукні, прозора сітка, сорочки, що оголювали ноги, костюм з деніму і образ з фактурними плечима.
На зйомках 67-річна Шерон була не сама, поруч з нею грайливо позували чоловіки-моделі. Вони притискалися до акторки, обіймали її й танцювали разом з нею.
Нещодавно Шерон підтримала українського художника, повісивши його картину у себе вдома. Загалом вона відома любов'ю до мистецтва, а якось навіть організовувала виставку власних картин.
Про моду зірка також не забуває: вона вже показувалась у яскравих луках на заході та в обтислій сукні з рюшами позувала на хіднику.
Нагадаємо, у Стоун є троє синів: 25-річний Роан, 20-річний Лерд і 19-річний Квінн. До речі, не так давно ТаблоID оповідав цікаві та неочікувані факти з життя актриси.
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