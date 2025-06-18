67-річна Шерон Стоун в оточенні красенів посвітила персами крізь пікантну сітку. Фото

Карина Тімкова - 18 червня, 10:40

Голлівудська акторка Шерон Стоун стала головною героїнею нового випуску журналу Vogue Adria.

У рамках спокусливої фотосесії знаменитість змінила чимало луків, серед яких обтислі сукні, прозора сітка, сорочки, що оголювали ноги, костюм з деніму і образ з фактурними плечима.

На зйомках 67-річна Шерон була не сама, поруч з нею грайливо позували чоловіки-моделі. Вони притискалися до акторки, обіймали її й танцювали разом з нею.

Шерон Стоун у квітковому луці попозувала біля оголених чоловіків

Стоун похвалилася своїми вигинами

Фото Branislav Simoncik
Шерон Стоун з голими грудьми посиділа на плечах чоловіків

Знімок дійсно вийшов пікантним

Шерон Стоун з оголеними ногами полежала біля чоловіків-моделей

У Шерон і моделей утворилася сильна хімія на зйомках

Шерон Стоун млосно позакидала ноги на чоловіка-модель

Ніби сцена з фільму

Шерон Стоун посвітила формами біля групи чоловіків

Актриса похвалилася підтягнутою фігурою у сексі образі

67-річна Шерон Стоун похвалилася тілом в обтислій сукні

Стоун показала свою грайливу сторону в обтислій сукенці

Шерон Стоун у міні потанцювала з чоловіками-моделями

Куди ж без танців у коротесенькому вбранні

Шерон Стоун на дивані попритулялася до чоловіків-моделей

Шерон уявила себе очільницею банди

Шерон Стоун в обтислому луці попозувала з чоловіками

"Мати здатність залишатися відданою собою, що б не сталося. Приймати рішення в найважчі моменти, які підтверджують твою цілісність. Це може зайняти багато часу, але воно того варте, бо є різниця між щастям і миттєвим задоволенням.

Щастя тривале, коли ти робиш вибір на довгострокову перспективу. Потрібна велика мужність, щоб залишатися щасливою… Але воно того варте. Я роблю це щодня. Щодня я вирішую встати, боротися, навіть коли я дійсно не хочу або не почуваюся достатньо сильною", — розповіла вона в інтерв'ю

Шерон Стоун у незвичній сукні попозувала біля оголених чоловіків

Знаменитість та її група шанувальників

Шерон Стоун вбралась у білий костюм для фото в глянці

Кінозірка частенько демонструє свою елегантність

Нещодавно Шерон підтримала українського художника, повісивши його картину у себе вдома. Загалом вона відома любов'ю до мистецтва, а якось навіть організовувала виставку власних картин.

Про моду зірка також не забуває: вона вже показувалась у яскравих луках на заході та в обтислій сукні з рюшами позувала на хіднику.

Нагадаємо, у Стоун є троє синів: 25-річний Роан, 20-річний Лерд і 19-річний Квінн. До речі, не так давно ТаблоID оповідав цікаві та неочікувані факти з життя актриси.

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