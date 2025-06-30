Шерон Стоун із молодиком у спідньому знялася в зухвалих позах для модного бренду. Фото

67-річна голлівудська акторка Шерон Стоун стала обличчям нової модної колекції французького Mugler.

У рекламній кампанії зірка представила декілька луків з майбутньої капсули, які натхнені архівними роботами бренду і модними подіумами 80-х і 90-х. Серед них оксамитова сукня без бретелей з довгим рукавом, вовняний піджак у тонку смужку в поєднанні зі спідницею з розрізом і червона сорочка з баскою.

Сама фотосесія вийшла доволі відвертою і грайливою. Разом із моделлю-чоловіком, який був оголеним, знаменитість попозувала біля басейну. Також вона вилізла на комод, поки її партнер по зйомках лежав на ліжку в самій білизні.

Шерон взяла участь у пікантній зйомці Фото branislavsimoncik

Актриса посвітила декольте у компанії моделі

Стоун похвалилася довгими ногами на сходах

Знаменитість у мінішортах поспокушала шанувальників зухвалими позами на стільці

Кінозірка попозувала біля води у вовняному тренчі з ексклюзивної капсульної колекції перероблених культових образів

Селебріті показалася в червоному жакеті з об'ємним рукавом, спідниці й шарфі

До речі, днями Стоун у компанії чоловіків знялась у пікантній фотосесії для Vogue. А ще вона з'являлася в спокусливій сукні з рюшами на червоній доріжці та хвалилася формами у блискучому джампс'юті.

Як відомо, Шерон є мамою трьох прийомних синів: 25-річного Роана, 20-річного Лерда і 19-річного Квінна. Якось ТаблоID розповідав цікаві факти з життєпису зірки.

Нагадаємо, нещодавно актриса підтримала українського художника та навіть повісила його картину у себе вдома.