Шерон Стоун із молодиком у спідньому знялася в зухвалих позах для модного бренду. Фото
67-річна голлівудська акторка Шерон Стоун стала обличчям нової модної колекції французького Mugler.
У рекламній кампанії зірка представила декілька луків з майбутньої капсули, які натхнені архівними роботами бренду і модними подіумами 80-х і 90-х. Серед них оксамитова сукня без бретелей з довгим рукавом, вовняний піджак у тонку смужку в поєднанні зі спідницею з розрізом і червона сорочка з баскою.
Сама фотосесія вийшла доволі відвертою і грайливою. Разом із моделлю-чоловіком, який був оголеним, знаменитість попозувала біля басейну. Також вона вилізла на комод, поки її партнер по зйомках лежав на ліжку в самій білизні.
До речі, днями Стоун у компанії чоловіків знялась у пікантній фотосесії для Vogue. А ще вона з'являлася в спокусливій сукні з рюшами на червоній доріжці та хвалилася формами у блискучому джампс'юті.
Як відомо, Шерон є мамою трьох прийомних синів: 25-річного Роана, 20-річного Лерда і 19-річного Квінна. Якось ТаблоID розповідав цікаві факти з життєпису зірки.
Нагадаємо, нещодавно актриса підтримала українського художника та навіть повісила його картину у себе вдома.
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