Дірка на дупі, слід від маркеру і зіпсована сукня Мерилін Монро: конфузи зірок із вбранням на червоних хідниках

На хідниках ми бачимо ошатно вбраних зірок, котрі виглядають впевнено та ідеально. Проте іноді трапляються неочікувані конфузи, які, звісно ж, потраплять на камери та у ЗМІ.

Як показує досвід найвідоміших зірок, від порваної блискавки на сукні незастрахований ніхто. Тож ТаблоID вирішив пригадати, які факапи з вбранням переживали селебріті і як виходили з незручних ситуацій.

Рене Зеллвегер на Оскарі 2005

Після церемонії вручення премії "Оскар" 2005 року Рене Зеллвегер не змогла залишитися у своїй сукні від Carolina Herrera на всіх урочистостях, бо хтось випадково порвав її.

Пізніше зірка "Бріджит Джонс" розповіла про це британському Vogue.

"Ззаду була якась метушня, і я пам'ятаю, що коли ми виходили того вечора, один джентльмен ступив на поділ сукні, а я продовжила йти в іншому напрямку. У висновку він надірвав сукню прямо з-під моєї дупи. Тож я прикривала свій зад і увійшла на хідник в тій дивній позі, потім так само й вийшла", – пригадала Рене.

Сподіваємося, що той джентельмен вибачився Фото Getty Images

Після конфузу актриса вирішила повернутися додому і переодягнутися, проте зрозуміла, що забула ключ від будинку. Тут вона повела себе як істинна Бріджит Джонс: влізла по балкону на другий поверх і через маленьке віконце пробралася у ванну кімнату.

Бегаті Прінслоу на афтепаті "Оскара" 2015

Ангел Victoria's Secret і дружина співака Адама Левіна Бегаті Прінслу показала трохи більше, ніж вона розраховувала на вечірці Vanity Fair Oscar Party. Її чарівна сукня, котра підкреслювала форми, не надто надійно прикривала груди.

В якийсь момент вбрання Прінслоу оголило її принади. У супроводі свого чоловіка Адама Левіна красуня зуміла розсміятися з цього, а музикант, як справжній джентельмен, хутко прикрив груди дружини.

Добре, коли поряд справжній чоловік Фото Getty Images

Кейт Бекінсейл у Каннах 1993

У видаленому дописі в Instagram зірка "Інтуіції" Кейт Бекінсейл поділилася історією про те, як Кіану Рівз і Роберт Шон Леонард врятували її від факапу на Каннському хіднику.

"Я купила боді в магазині в аеропорту, і коли я сіла в машину, щоб поїхати на прем'єру, всі застібки на промежині розстібнулися, і боді піднялося, як рулонна штора. Я подумала, що буде не дуже доречно копатися у себе там, коли ми всі їхали на задньому сидінні, тож просто тихо запанікувала", – зізнавалася актриса.

Коли молоді зірки приїхали на червону доріжку, Кейт Бекінсейл прошепотіла коллегам по фільму "Багато галасу з нічого" Кіану Рівзу і Роберту Шону Леонарду про те, що сталося.

"Я тримала передню ластовицю, а вони вдвох тримали задню. Абсолютні легенди, які, можливо, навіть не до кінця розуміли фізику того, що відбувалося, або навіть не чули раніше слова "ластовиця", але обидва кинулися рятувати мене без жодних запитань", – пояснила Кейт Бекінсейл.

Справжні джентельмени Фото Getty Images

Аманда Сейфрід на Critics Choice Awards 2023

На церемонію Аманда Сейфрід вдягнула вінтажну сукню Dior, яка була пошита з цільного шматка шифону. Пізніше актриса розповіла, що це вбрання старе і постійно рветься. Навіть на хіднику було помітно, як Сейфрід намагається буквально втримати на собі сукню, котра розповзається на ній.

Аманда трималася як могла Скрін з відео

Архівні сукні - це неймовірно гарно, проте є нюанс... Скрін з відео

Дженна Ортега на премʼєрі "Крик 6"

На прем'єрі фільму "Крик 6" у 2023 році сукня Jean Paul Gaultier Couture Дженни Ортеги мала несподівану додаткову деталь - синю пляму від маркера.

Мабуть, Дженна надто активно роздавала автографи Фото Getty Images

Пізніше зірка "Венздей" Дженна ділилася фотографією цього образу у видаленому пості в Instagram, в якому вибачалася перед модельєром бренду тегом #imsosorryolivier (вибач, Олівер - ред.)

Марго Роббі на прем'єрі "Легенда про Тарзана" (2016)

На європейській прем'єрі "Легенда про Тарзана" сукня Miu Miu трохи не осоромила красуню Марго Роббі. Маленька блискавка на спині її вбрання розстібнулася, коли актриса позувала перед камерами. Важливо зазначити, що сукня складалася з прозорих вставок, які мають бути ідеально розташовані на тілі, бо інакше…

На допомогу Марго прийшов колега по фільму Александр Скарсгард і швидко усунув проблему.

Скарсгард зробив усе, аби Роббі не оконфузилася перед камерами Фото Getty Images

Марк Гемілл на BAFTA 2025

Коли зірка фільму "Зоряні війни" Марк Гемілл представляв найкращий фільм на церемонії BAFTA 2025 року та проголошував спіч, він раптово схопився за штани, які, здавалося, впали з його талії. Гемілл, як справжній професіонал, швидко підтягнув штани назад і не зіпсував решту своєї промови.

Наприкінці камера збільшила масштаб, щоб показати, як Гемілл закінчує поправляти штани на талії і продовжує говорити.

Емма Стоун на "Оскар" 2024

Коли Емма Стоун отримувала нагороду за найкращу жіночу роль на церемонії вручення премії "Оскар" у 2024 році, блискавка на її сукні від Louis Vuitton раптово зламалася.

Прямо з нагородою в руці актриса обернулася до гостей і заявила, що її вбрання "зламалося", бо Раян Гослінг аж надто гарно виконав пісню "Я просто Кен" з фільму "Барбі".

Спереду все було добре, проте ззаду... Скрін з відео

"Тільки не дивіться на мою спину" - попросила зірка Скрін з відео

Кейт Бланшет на зустрічі з фанами "Прикордоння" (2022)

Під час фан-заходу фільму "Borderlands" у 2024 році у Кейт Бланшетт стався якийсь "збій" з сукнею. Що саме було не так - незрозуміло, бо на допомогу прийшла колега Кейт Джеймі Лі Кертіс і стала позаду актриси, щоб захистити її. Поки Бланшет сміялася крізь сльози, чи то від сорому, чи то від реактивної допомоги, Джеймі активно запевняла журналістів, що нічого не відбувається.

"Все добре" - в один голос запевняли актриси Скрін з відео

Кім Кардашян на Met Gala

На вечір Met Gala 2022 Кім Кардашян одягла архівну іконічну сукню Мерилін Монро. Проте є нюанс - блогерка не влізла у культове вбрання через свої форми. Тож сукня так і не була застібнута, а дупцю Кардашян прикривала білою хутряною хусткою.

Щоб хоча б частково влізти в сукню Мерилін, Кім схудла на 7 кг Фото Getty Images

Є навіть відео з музею Ripley's Believe It or Not!, де Кім позичила сукню. Там видно, як блогерка панікує, поки її команда намагається натягнути вбрання на її видатну задню частину тіла.

До речі, у висновку Кім Кардашян зіпсувала легендарну сукню і повернула її в музей з дірками та відірваними камінцями, за що отримала хейт.

До і після дупці Кардашян

