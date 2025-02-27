Поцілунок Джолі з братом, відмова Марлона Брандо, гола сукня Шер і ляпас Сміта: топ скандалів на премії "Оскар"

Вже 3-го березня відбудеться 97-ма церемонія премії "Оскар-2025".

Хоча ця подія і покликана відзначати досягнення в галузі кіно, проте іноді драма, яка розгортається під час або навколо неї, набагато інтенсивніша, ніж у фільмах, що здобули нагороди.

"Оскар-2025" ще не почався, але уже є скандал. Номінантка на найкращу жіночу роль, зірка фільму "Емілія Перес" Карла Софія Ґаскон, яка є трансгендерною актрисою, опинилася під ударом через низку своїх старих постів у X (раніше Twitter). В них вона висловлювала суперечливі погляди на мусульман, Джорджа Флойда та саму церемонію вручення "Оскара".

Напередодні цьогорічної церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії ТаблоID вирішив пригадати гучні скандали і суперечки, які "вирвалися" з-за лаштунків і шокували.

Реклама:

Марлон Брандо і корінна американка

У 1973 році Марлон Брандо отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі "Хрещений батько". Проте відправив на сцену відмовитися від нагороди від його імені активістку і президента Національного комітету з питань позитивного іміджу корінних американців Сачин Літлфезер. До того ж активістка підняла тему індіанців в індустрії кіно і США загалом.

"Цього вечора я представляю Марлона Брандо. Він попросив мене передати вам дуже довгу промову, яку я не можу виголосити зараз через брак часу, але буду рада поділитися нею з пресою пізніше. Він (Брандо - ред.), на превеликий жаль, не може прийняти цю дуже щедру нагороду. Причинами цього є те, як сьогодні ставляться до американських індіанців в кіноіндустрії, вибачте, і на телебаченні в повторних показах фільмів, а також нещодавні події у Вундед Ні (місто, яке було захоплене 27 лютого 1973 року активістами, які боролися за права корінних народів в США - ред.). Я благаю, аби не завадити цьому вечору, щоб в майбутньому наші серця і розуміння зустрічалися з любов'ю і щедрістю". Колаж з сайту Buzzfeed

І Сачин, і Марлон отримали багато негативної реакції від преси та своїх колег. Однак Сачин було набагато гірше. Наприклад, її переслідували неправдиві чутки про те, що вона не була насправді корінною американкою, а Playboy відкопав раніше відхилені відверті фотографії і опублікував розворот на три сторінки. Активістку байкотували на всіх токшоу, закидали звинуваченнями і робили усе, щоб вона замовкла.

Лише у 2022 році Академія принесла офіційні вибачення Сачин.

Поцілунок Анджеліни Джолі з братом

На церемонії вручення "Оскар" 2000 року Анджеліна Джолі отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Перерване життя". У своїй промові вона сказала, що дуже любить свого старшого брата Джеймса Хейвена.

Пізніше ввечері, коли вони фотографувалися перед афтепаті Vanity Fair, Анджеліна і Джеймс поцілувалися у губи. До речі, це був їхній другий поцілунок на червоній доріжці, кількома місяцями раніше на "Золотому глобусі" вони вже продемонстрували свою любов один до одного.

Кілька місяців потому Анджеліна розповіла Entertainment Weekly, що між нею та Джеймсом не більше, ніж стосунки брата і сестри. Проте чутки про інцест їх переслідували ще довго.

Ляпас Вілла Сміта

У 2022 році церемонія не обійшлася без скандалу. Вілл Сміт отримав тоді свій перший "Оскар" за роль у фільмі "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" і на додачу дав ляпаса ведучому премії коміку Крісу Року.

Причиною стусана стало те, що комік посміявся з дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт. Він звернувся до неї і назвав "Солдат Джейн" через те, що Джада голомоза. Дружина Вілла Сміта страждає на алопецію, тож цей жарт обурив і її, і актора.

Вілл піднявся на сцену і дав стусана Крісу Року, після сів і не вгавав хвилину.

"Не вимовляй своїм й*баним ротом імені моєї дружини!", - прокричав двічі актор зі свого місця.

Актор Вілл Сміт захистив честь дружини чи повів себе "неадекватно"? Фото AFP з сайту Getty Images

Згодом, під час отримання свого "Оскару", Вілл Сміт вибачився перед Кіноакадемією та номінантами, проте не перед Крісом Роком.

Тоді в інтернеті зʼявилася купа мемів і палкі обговорення цього вчинку. Думки людей розійшлися. Хтось писав, що Вілл Сміт зробив правильно і відстояв свою дружину, інші обурилися вчинком і говорили, що це неприйнятно і демонструє лише токсичну маскулінність.

Білий "Оскар"

У 2016 році на "Оскар" номінували лише білошкірих зірок, що обурило і глядачів, і номінантів, і гостей. Тоді церемонію байкотували Вілл Сміт з Джадою Пінкет-Сміт і режисер Спайк Лі.

У 2001 році Холлі Беррі отримала "Оскар" за "Бал Монстрів" і у своїй промові зазначила, що вона "відкрила двері" для кольорових людей.

"І тепер я сиджу тут, майже 15 років по тому, і розумію, що жодна кольорова жінка так і не увійшла в ці двері, і від цього мені крається серце. Крається, бо я думала, що та подія була чимось більшим за мене саму. Крається серце, бо я починаю думати, що не була. Може, і не була. Але я відчайдушно відчувала, що була", – зазначила Холлі.

Холлі - одна з найпопулярніших темношкірих актрис Голлівуду Фото з Instagram

Актор Денні ДеВіто також обурився ситуацією на тогорічній церемонії. Він висловився з приводу того, що проблема значно ширша і демонструє те, яка США насправді расистська країна.

"Ми живемо в країні, котра дискримінує, котра має певні расистські тенденції, тож часом це проявляється в таких речах і набуває розголосу", – наголосив ДеВіто.

Перший "Оскар" темношкірій актрисі

Продовжуючи тему расизму, не можна не згадати про те, як перший "Оскар" отримала темношкіра актриса.

У 1940 році Хетті МакДеніел отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Віднесені вітром", ставши першою чорношкірою лауреаткою "Оскар". Однак церемонія вручення премії проходила у сегрегованому готелі "Амбасадор". Продюсеру фільму Девіду Сельцнику довелося отримати спеціальний дозвіл, щоб туди пустили МакДеніел. Ба більше, актриса була змушена сидіти в глибині зали, відокремлена від своїх білих колег по цеху.

Після смерті актриса заповіла статуетку Університету Говарда. Проте вона зникла в 1970-х роках і так і не була знайдена.

Лише у 2023 році Академія нарешті передала університету заміну "Оскару" Хетті.

"Ми бачили твої груди"

Під час церемонії вручення премії "Оскар" 2013 року ведучий Сет Макфарлейн виконав невдалий вступний номер під назвою "Ми бачили твої груди", в якому назвав актрис, які знімалися в оголених сценах. Він також згадав про витік оголених фотографій Скарлетт Йоханссон.

Під час цього дивного "перформансу" камера час від часу зафіксовувалася незручні реакції актрис про яких співав Макфарлейн.

Реакції актрис були красномовними Колаж з сайту

Голий чолік позаду

У 1974 році, коли ведучий Девід Нівен представляв ведучу Елізабет Тейлор, абсолютно голий чоловік пробіг по сцені позаду нього, показав знак миру, а потім зник.

Роберт Опель, який продемонстрував свої принади, пізніше позував у кімнаті для преси.

"Мені просто спало на думку, що це може бути виховною справою. Знаєте, люди не повинні соромитися оголюватися на людях. Крім того, це чудовий спосіб розпочати кар'єру", – пояснив він свій вчинок.

Мабуть, перформер вважав цей вчинок справжньою вершиною слави Фото з сайту Entertainment by Anonymous/AP/REX/Shutterstock

Згодом у деяких глядачів виникла теорія змови, що роздягання було спланованим рекламним трюком, особливо з огляду на швидку і дотепну реакцію ведучого.

Однак продюсер Джек Хейлі-молодший запевнив, що це жодним чином не могло бути сплановано. Він сказав виданню New Yorker, що Девід Нівен цього б не витримав.

На шоу Майка Дугласа "перформер" Роберт Опель розповів, що він прокрався через охорону за допомогою перепустки для преси, яку отримав від друга. Він чекав за лаштунками і допомагав журналістам. Потім, на початку ефіру, сховався за декораціями і зняв свій комбінезон.

"Голе" вбрання співачки Шер

Червона доріжка церемонії вручення премії "Оскар" неодноразово викликала суперечки, але до 1986 році ще ніколи не було такого модного скандалу. Тоді співачка Шер зʼявилася у спідниці із заниженою талією, топі, який ледь прикривав її груди і головному уборі з пірʼям. Зрозуміло, що у сучасному світі таким вже нікого не здивуєш, проте у ті часи вчинок Шер викликав фурор.

Тоді Cher шокувала усіх Фото Getty Images

Пізніше дизайнер Боб Маккі розповів в інтерв'ю New Yorker, що це вбрання було частково актом помсти.

"Вона була розлючена, тому що її не номінували. Було багато людей, які казали: "Це не мода!". А я відповідав: "Звичайно, це не мода. Це божевільне вбрання для привернення уваги". І це дійсно привернуло увагу – люди досі про це говорять", – пояснив дизайнер.

Поцілунок Едрієна Броуді і Холлі Беррі

На церемонії вручення премії "Оскар" 2003 року Холлі Беррі вручила Едрієну Броуді нагороду за найкращу чоловічу роль. На сцені він несподівано поцілував її, а вона "просто, бл*ха, пішла на це".

Пізніше у програмі "Дивіться, що відбувається в прямому ефірі" у 2017 році, Холлі розповіла, що коли Едрієн поцілував її, то першою реакцією було: "Що, бл*ха, відбувається?".

Вона додала, що не розуміє, чи був це хороший поцілунок, бо була зосереджена на тому, щоб зрозуміти, що "в біса трапилося".

Ведучі Енн Гетевей і Джеймс Франко

Зазвичай церемонія вручення "Оскара" передбачає, що відомий комік бере на себе нелегку роботу ведучого, але в 2011 році Академія прийняла суперечливе рішення орієнтуватися на більш молоду аудиторію, обравши акторів Джеймса Франко та Енн Гетевей вести церемонію.

Це була, м'яко кажучи, катастрофа. Гетевей виглядала зніяковілою, Франко був незацікавленим. Церемонію супроводжували невдалі жарти і незручне мовчання.

Роками пізніше Гетевей висміяла цей момент.

"Що б не сталося з сьогоднішнім шоу, просто пам'ятайте, що бувало й гірше. Щасливого Оскара!" – написала актриса у своєму Instagram.

Пізніше Гетевей з'явилася на шоу "Що відбувається в прямому ефірі з Енді Коеном", де ведучий показав кадр з нею з того "Оскара".

"Ми облажалися", – прямо сказала вона, сміючись разом з аудиторією.

Нагадаємо, днями ТаблоID розказував про голлівудських акторів, котрі отримали найменші гонорари.