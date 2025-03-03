Найблискучіші вбрання "Оскар"-2025: срібна Мур, дзеркальна Беррі та Гомес у сукні з 16-ти тисяч скляних крапель. Фото
У ніч з 2 на 3 березня в Голлівуді відбулася найочікуваніша кіноподія року - 97-ма церемонія нагородження премії "Оскар".
На червоному хіднику зібралися найвідоміші зірки індустрії, демонструючи неймовірну фантазію у виборі вбрання. Утім, цьогоріч тренд на блиск і сяяння затьмарив усі інші, адже саме блискучих суконь на доріжці було найбільше.
62-річна зірка фільму "Субстанція" Демі Мур, яка не отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль, поступившись актрисі Майкі Медісон, стала справжньою королевою парадного хідника у своїй сріблясті сукні від Armani Prive.
Друга місце за блискучістю варто віддати 58-річній Холлі Беррі у срібній вітражній сукні від Christian Siriano.
Трійку блискучих лідерок замикає 32-річна співачка і актриса Селена Гомес у нестандартній обтислій сукні Ralph Lauren кольору рожевого золота. При її створенні Селена надихалася сукнями Софі Лорен і навіть працювала з кравцем легендарної актриси, пише InStyle.
Плаття Селени виготовлене з 16-ти тисяч скляних крапель і кристалів Rosemont, нанесених аерографом, у рожевому омбре. Свій розкішний образ Гомес доповнила діамантовим намистом-кольє з кулоном, а також кількома діамантовими каблучками.
Як завжди, мінімалістична і стильна Емма Стоун сяяла на "Оскарі" у сріблястій сукні з паєток від Louis Vuitton з асиметричним декольте і розрізом.
До слова, перед церемонією "Оскар" голлівудські зірки пророблюють купу процедур краси. Вони сідають на дієти, ходять у кріосауну та ще багато всього, аби на найголовнішій кінопремії вигладати на всі 100%ю
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