Найблискучіші вбрання "Оскар"-2025: срібна Мур, дзеркальна Беррі та Гомес у сукні з 16-ти тисяч скляних крапель. Фото

У ніч з 2 на 3 березня в Голлівуді відбулася найочікуваніша кіноподія року - 97-ма церемонія нагородження премії "Оскар".

На червоному хіднику зібралися найвідоміші зірки індустрії, демонструючи неймовірну фантазію у виборі вбрання. Утім, цьогоріч тренд на блиск і сяяння затьмарив усі інші, адже саме блискучих суконь на доріжці було найбільше.

62-річна зірка фільму "Субстанція" Демі Мур, яка не отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль, поступившись актрисі Майкі Медісон, стала справжньою королевою парадного хідника у своїй сріблясті сукні від Armani Prive.

Демі Мур не отримала омріяну статуетку, зате продемонструвала розкішну сукню і власну красу Усі фото Getty Images

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Друга місце за блискучістю варто віддати 58-річній Холлі Беррі у срібній вітражній сукні від Christian Siriano.

Володарка "Оскара" Холлі Беррі вразила цьогорічну церемонію блиском і неймовірною формою

Трійку блискучих лідерок замикає 32-річна співачка і актриса Селена Гомес у нестандартній обтислій сукні Ralph Lauren кольору рожевого золота. При її створенні Селена надихалася сукнями Софі Лорен і навіть працювала з кравцем легендарної актриси, пише InStyle.

Селена у сукні кольору рожевого золота позувала на хіднику зі своїм нареченим Бенні Бланко

Плаття Селени виготовлене з 16-ти тисяч скляних крапель і кристалів Rosemont, нанесених аерографом, у рожевому омбре. Свій розкішний образ Гомес доповнила діамантовим намистом-кольє з кулоном, а також кількома діамантовими каблучками.

Як завжди, мінімалістична і стильна Емма Стоун сяяла на "Оскарі" у сріблястій сукні з паєток від Louis Vuitton з асиметричним декольте і розрізом.

Стриманий блиск тендітної Емми Стоун та її "мокра" зачіска разом створили неймовірно ніжний і водночас розкішний образ для церемонії "Оскар". Актриса позувала зі своїм чоловіком, режисером Дейвом МакКері

Співачка Аріана Гранде у своїй пишній, схожій на торт сукні, стала однією з найяскравіших зірок на хіднику "Оскара" 2025. Щоправда, зірку занесли до списку найгірше вдягнених селебріті, а не навпаки

Дружина актора Роберта Дауні-молодшого Сюзан Левін обрала трендовий бургунді у блискучому варіанті

69-річна Вупі Голдберг дуже рідко носить сукні, але для "Оскара" зробила виняток. Акторка вийшла на хідник у платті від Christian Siriano, схожому на блискучу рідину

79-річна Голді Хоун в шовковистій золотій сукні без бретелей з поясом на талії та стразами на ліфі позувала разом із чоловіком, 73-річним Куртом Расселом

Зірка серіалу "Офіс" Мінді Калінг теж піддалася тренду на срібні сукні

До слова, перед церемонією "Оскар" голлівудські зірки пророблюють купу процедур краси. Вони сідають на дієти, ходять у кріосауну та ще багато всього, аби на найголовнішій кінопремії вигладати на всі 100%ю