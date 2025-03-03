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Найблискучіші вбрання "Оскар"-2025: срібна Мур, дзеркальна Беррі та Гомес у сукні з 16-ти тисяч скляних крапель. Фото

Тамара Кудрявченко - 3 березня, 10:45

У ніч з 2 на 3 березня в Голлівуді відбулася найочікуваніша кіноподія року - 97-ма церемонія нагородження премії "Оскар".

На червоному хіднику зібралися найвідоміші зірки індустрії, демонструючи неймовірну фантазію у виборі вбрання. Утім, цьогоріч тренд на блиск і сяяння затьмарив усі інші, адже саме блискучих суконь на доріжці було найбільше.

62-річна зірка фільму "Субстанція" Демі Мур, яка не отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль, поступившись актрисі Майкі Медісон, стала справжньою королевою парадного хідника у своїй сріблясті сукні від Armani Prive.

Демі Мур на Оскарі

Демі Мур не отримала омріяну статуетку, зате продемонструвала розкішну сукню і власну красу

Усі фото Getty Images

Друга місце за блискучістю варто віддати 58-річній Холлі Беррі у срібній вітражній сукні від Christian Siriano.

Холлі Беррі на Оскар-2025

Володарка "Оскара" Холлі Беррі вразила цьогорічну церемонію блиском і неймовірною формою

Трійку блискучих лідерок замикає 32-річна співачка і актриса Селена Гомес у нестандартній обтислій сукні Ralph Lauren кольору рожевого золота. При її створенні Селена надихалася сукнями Софі Лорен і навіть працювала з кравцем легендарної актриси, пише InStyle.

Селена Гомес з Бенні Бланко на Оскарі

Селена у сукні кольору рожевого золота позувала на хіднику зі своїм нареченим Бенні Бланко

Плаття Селени виготовлене з 16-ти тисяч скляних крапель і кристалів Rosemont, нанесених аерографом, у рожевому омбре. Свій розкішний образ Гомес доповнила діамантовим намистом-кольє з кулоном, а також кількома діамантовими каблучками.

Як завжди, мінімалістична і стильна Емма Стоун сяяла на "Оскарі" у сріблястій сукні з паєток від Louis Vuitton з асиметричним декольте і розрізом.

Емма Стоун на Оскарі 2025 з чоловіком

Стриманий блиск тендітної Емми Стоун та її "мокра" зачіска разом створили неймовірно ніжний і водночас розкішний образ для церемонії "Оскар". Актриса позувала зі своїм чоловіком, режисером Дейвом МакКері

Аріана Гранде на Оскарі

Співачка Аріана Гранде у своїй пишній, схожій на торт сукні, стала однією з найяскравіших зірок на хіднику "Оскара" 2025. Щоправда, зірку занесли до списку найгірше вдягнених селебріті, а не навпаки

Дауні-молодший з дружиною на Оскарі

Дружина актора Роберта Дауні-молодшого Сюзан Левін обрала трендовий бургунді у блискучому варіанті

Вупі Голдберг на Оскарі 2025

69-річна Вупі Голдберг дуже рідко носить сукні, але для "Оскара" зробила виняток. Акторка вийшла на хідник у платті від Christian Siriano, схожому на блискучу рідину

Голді Хоун і Курт Рассел на Оскарі

79-річна Голді Хоун в шовковистій золотій сукні без бретелей з поясом на талії та стразами на ліфі позувала разом із чоловіком, 73-річним Куртом Расселом

Мінді Калінг на Оскарі

Зірка серіалу "Офіс" Мінді Калінг теж піддалася тренду на срібні сукні

До слова, перед церемонією "Оскар" голлівудські зірки пророблюють купу процедур краси. Вони сідають на дієти, ходять у кріосауну та ще багато всього, аби на найголовнішій кінопремії вигладати на всі 100%ю

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