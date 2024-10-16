Обережно, вогненебезпечно: Гвоздьова у спідньому та на високих підборах звабливо повигиналася серед свічок

Хореографка Ілона Гвоздьова, котра не зважає на завиди моралістів, мовляв, у 36 років уже не годиться робити сексі-фото в спідньому, порадувала фанів новими гарячими кадрами у Instagram.

Їх вона охарактеризувала як "пожежу".

Ілона влаштувала "пожежу", на щастя, не справжню

Ілона, вбрана у біле спіднє, бахромчастий халатик і чоботи на підборах, звабливо рухалася перед камерою в оточенні свічок.

"Кажуть, мені пасує білий колір! Погоджуюсь", - констатувала Гвоздьова.

"Це могла би бути реклама Victoria’s Secret чи обкладинка журналу", - додала вона.

Кілька фото хореографка опублікувала і в сторіс, принагідно нагадавши про важливе: жовтень - це місяць, присвячений боротьбі з раком грудей.

"Кожна з нас має дуже відповідально піклуватися про своє жіноче здоров'я", - наголосила Ілона, закликавши підписниць вчасно проходити перевірку молочних залоз.

Нагадаємо, раніше Гвоздьова піднімала тему здоров'я хребта і показувала вправи для зміцнення м'язів спини.



