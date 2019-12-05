Міддлтон у червоному пуховику пішла за ялинками до "чарівного лісу"

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вигуляла яскравий зимовий кежуел-лук, відвідавши ялинкову ферму. Дружина принца Вільяма стала новою патронесою організації Family Action - досі цю посаду впродовж 65 років обіймала сама королева Єлизавета.

Разом із вихованцями дитсадків Кетрін повибирала святкові деревця, помогла діткам писати листи до Санти, майструвати прикраси і готувати частування для чарівних оленів у "Чарівному лісі ельфів".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 4 Дек 2019 в 9:35 PST

Як пише People, іще герцогиня поділилася новим досягненням свого з Вільямом молодшого сина Луї. Ппівторарічний принц уже почав говорити. Його Кейт нагадало мале хлоп'я, яке хотіло йти з нею за руку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 4 Дек 2019 в 7:04 PST

"Ти нагадуєш мені мого маленького Луї, він весь час каже: "Я, я, я." І хоче всюди хотити зі мною!", - розказала Міддлтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Family Action (@family_action) 4 Дек 2019 в 6:34 PST

Нагадаємо, це Різдво Кейт, Вільям, Джордж, Шарлотта і Луї традиційно зустрічатимуть із королівською сім'єю. А от принц Гаррі, Меган Маркл та піврічний Арчі Гаррісон - окремо.

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