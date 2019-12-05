Міддлтон у червоному пуховику пішла за ялинками до "чарівного лісу"
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вигуляла яскравий зимовий кежуел-лук, відвідавши ялинкову ферму. Дружина принца Вільяма стала новою патронесою благодійної організації Family Action - досі цю посаду впродовж 65 років обіймала сама королева Єлизавета.
Разом із вихованцями дитсадків Кетрін повибирала святкові деревця, помогла діткам писати листи до Санти, майструвати прикраси і готувати частування для чарівних оленів у "Чарівному лісі ельфів".
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Як пише People, іще герцогиня поділилася новим досягненням свого з Вільямом молодшого сина Луї. Ппівторарічний принц уже почав говорити. Його Кейт нагадало мале хлоп'я, яке хотіло йти з нею за руку.
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"Ти нагадуєш мені мого маленького Луї, він весь час каже: "Я, я, я." І хоче всюди хотити зі мною!", - розказала Міддлтон.
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Lively scenes as Kate helps preschoolers choose Christmas trees! @family_action #duchessofcambridge pic.twitter.com/WHAsSacK2e— Emily Nash (@emynash) December 4, 2019
Нагадаємо, це Різдво Кейт, Вільям, Джордж, Шарлотта і Луї традиційно зустрічатимуть із королівською сім'єю. А от принц Гаррі, Меган Маркл та піврічний Арчі Гаррісон - окремо.
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