"Нічна жриця" Полякова вилізла з морозилки і запхала в себе палю ковбаси. ВІДЕО

Схоже, співачка Оля Полякова не на жарт захопилася хоррор-темою. Її новий кліп, на пісню "Ночная жрица" вийшов не менш лячним за попередній, де були зомбі.

Оля в ньому вилазить із морозилки в нічному супермаркеті та очолює "кулінарний штурм" жіночок, які люблять попоїсти вночі.

Чергова "кріпота" від Олі Полякової

Вціліти в цій пригоді намагається бідолашний касир, якого зіграв зірка "Ліги Сміху" Марк Куцевалов. З'являються в кліпі й інші актори з гумористичного шоу.

Марк Куцевалов із "Ліги сміху" став свідком кулінарного шабашу

У "Ночной жрице" є алюзії й на "Вія" Гоголя, і на "Сяйво" Кінга.

Ні, ці близнючки не мертві, а просто голодні

А це Оля і ковбаса

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно Полякова розказала, за яких умов вона погодиться поїхати на Євробачення.

Відео з YouTube

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Весілля Потапа, Новий рік з Поляковою і Великдень із Винником: артисти представили кліп-саундтрек

Полякова витрачає тисячі євро на костюми та не вміє заощаджувати

Полякова зізналася, що була коханкою чужого чоловіка