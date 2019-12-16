"Нічна жриця" Полякова вилізла з морозилки і запхала в себе палю ковбаси. ВІДЕО
Схоже, співачка Оля Полякова не на жарт захопилася хоррор-темою. Її новий кліп, на пісню "Ночная жрица" вийшов не менш лячним за попередній, де були зомбі.
Оля в ньому вилазить із морозилки в нічному супермаркеті та очолює "кулінарний штурм" жіночок, які люблять попоїсти вночі.
Вціліти в цій пригоді намагається бідолашний касир, якого зіграв зірка "Ліги Сміху" Марк Куцевалов. З'являються в кліпі й інші актори з гумористичного шоу.
У "Ночной жрице" є алюзії й на "Вія" Гоголя, і на "Сяйво" Кінга.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, нещодавно Полякова розказала, за яких умов вона погодиться поїхати на Євробачення.
Відео з YouTube
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