Як Каменських свою "попу як у Кім" качає. Гіпнотичне ВІДЕО
Співачка Настя Каменських показала, як за допомогою присідань зі штангою качає свою славнозвісну "попу як у Кім".
Фрагмент тренування дружина Потапа запостила в Instagram.
"Хочеш #попукакуким? Soooo, lets gym!", - закликала артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Відчувати себе в своєму ідеальному тілі важливо. Саме ідеальному для себе, а не для світових стандартів", - наголосила Настя.
Нагадаємо, ще кілька років тому співачка зі спортом не дружила, мала пузце, ще й кепкувала з того, що їй весь час приписують вагітність. Як відомо, Каменських уже готова справді народити від Потапа й навіть зачати малюка десь в аеропорті.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Стегенце б поменше": Каменських у купальнику зізналася в самокопаннях
Горова про стосунки сина з Каменських: Ми не одна велика родина
Потап розказав про сімейне життя, "класну господиню" Каменських та "головну" Горову