Як Каменських свою "попу як у Кім" качає. Гіпнотичне ВІДЕО

Співачка Настя Каменських показала, як за допомогою присідань зі штангою качає свою славнозвісну "попу як у Кім".

Фрагмент тренування дружина Потапа запостила в Instagram.

"Хочеш #попукакуким? Soooo, lets gym!", - закликала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Дек 2019 в 9:55 PST

"Відчувати себе в своєму ідеальному тілі важливо. Саме ідеальному для себе, а не для світових стандартів", - наголосила Настя.

Нагадаємо, ще кілька років тому співачка зі спортом не дружила, мала пузце, ще й кепкувала з того, що їй весь час приписують вагітність. Як відомо, Каменських уже готова справді народити від Потапа й навіть зачати малюка десь в аеропорті.

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