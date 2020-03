50 відтінків зеленого: Міддлтон із чоловіком прилетіла до Ірландії та повторила за принцесою

Британський принц Вільям та його дружина Кетрін Міддлтон 3-го березня розпочали свій тур Ірландією. Фішкою гардеробу для цієї поїздки герцогиня зробила зелений колір і в перший же день вигуляла два ефектні луки.

Причому майже таку саму сукню, як та, у якій засвітилася Кетрін, шанувальники королівської родини вже бачили на одній із принцес.

Як пише Harper's Bazaar, прилетіла до Дубліна Кейт у яскравому платті Alessandra Rich та пальтечку Catherine Walker.

А на вечір, до музею всесвітньо відомого пива Guinness Storehouse Міддлтон вділа блискучу сукню The Vampire's Wife. Раніше ж таку надягала кузина Вільяма, принцеса Беатріс.

The Duke and Duchess of Cambridge met representatives from Irish sport, film and television, business, charity and education sectors and of course, sampled pints of Guinness @homeofguinness #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/mfFomld9Qa