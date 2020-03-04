50 відтінків зеленого: Міддлтон із чоловіком прилетіла до Ірландії та повторила за принцесою

Середа, 4 березня 2020, 10:10

Британський принц Вільям та його дружина Кетрін Міддлтон 3-го березня розпочали свій тур Ірландією. Фішкою гардеробу для цієї поїздки герцогиня зробила зелений колір і в перший же день вигуляла два ефектні луки.

Причому майже таку саму сукню, як та, у якій засвітилася Кетрін, шанувальники королівської родини вже бачили на одній із принцес.

Як пише Harper's Bazaar, прилетіла до Дубліна Кейт у яскравому платті Alessandra Rich та пальтечку Catherine Walker.

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 3 Мар 2020 в 9:44 PST

А на вечір, до музею всесвітньо відомого пива Guinness Storehouse Міддлтон вділа блискучу сукню The Vampire's Wife. Раніше ж таку надягала кузина Вільяма, принцеса Беатріс.

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Публикация от 💖The British Royal Family💖 (@the_house_of_windsor) 3 Мар 2020 в 6:04 PST

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 3 Мар 2020 в 2:06 PST

В Ірландії герцог та герцогиня Кембриджські пробудуть три дні. А 9-го березня вони, після дуже довгої перерви, стрінуться з принцом Гаррі та Меган Маркл на одному офіційному заході. 

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