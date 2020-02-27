Ображені Гаррі та Меган вважають, що на королеву тиснуть - джерела

Подейкують, нещодавня заборона використовувати щодо себе слово "королівські" стала образливим щигликом по носі для принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Пара вважає, що до них "присікуються", а Єлизаветі під тиском довелося так вчинити зі своїм улюбленим онуком.

Про це від близького оточення Меган дізналося видання The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 15 Сен 2019 в 12:19 PDT

"Вона сказала, якщо хтось і має почуватися ображеним, то це вони. Вони ніколи не мали наміру наживатися на на слові "королівські", та інсинуації щодо того, що вони якось зловживають своїми привілеями - це абсурд", - розказало джерело.

На думку Маркл, королева була змушена висунути таку вимогу, бо принц Гаррі - "її улюбленець, а інші просто витерпіти це не можуть".

Але подружжя вирішило не сперечатися. На своєму новому офіційному вебсайті герцог та герцогиня Сассекські підтвердили, що слова Sussex Royal та Royal вони надалі не використовуватимуть, адже цього вимагають "специфічні правила уряду Об'єднаного Королівства". Відповідні заявки на реєстрацію товарного знаку ними вже відкликані.

"Хоча монархія або кабінет міністрів не мають жодної юрисдикції щодо використання слова Royal за кордоном, герцог та герцогиня не намагатимуться використовувати Sussex Royal чи будь-який варіант слова Royal на жодній території (в Об'єднаному Королівстві чи за його межами), коли навесні 2020-го року перехід буде завершено", - у цій заяві Гаррі та Меган багато хто угледів певне зухвальство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 7 Ноя 2019 в 6:16 PST

Як відомо, до офіційного "Мегзіта" лишається трохи більше місяця, пара "відпрацьовує" до кінця березня. Як пише видання, за цей час Гаррі з Меган мають з'явитися на кількох офіційних заходах. Зараз принц перебуває в Шотландії, дружина згодом приєднається до нього вже у Лондоні. Між іншим, під час виступу в Единбурзі герцог запропонував аудиторії звертатися до нього "просто Гаррі".

28-го лютого Гаррі візьме участь у заході Invictus Games, 5-го березня вони вже вдвох відвідають церемонію Endeavour Fund Awards, 6-го Гаррі один побуває на виставці Silverstone Experience.

7-го березня пара буде на концерті Mountbatten Festival в Альберт-холлі, на 8-ме в Маркл запланований якийсь "сольний" захід, а 9-го родина в повному складі має забратися в Вестмінстерському абатстві для святкування Дня Співдружності націй.

Нагадаємо, кажуть, що Гаррі та Меган, чиєму синові Арчі в травні виповниться рочок, уже придивляються собі розкішне житло в Каліфорнії. І свою наступну дитину пара теж планує народжувати в США.

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