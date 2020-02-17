Кейт Міддлтон розказала, як народжувала Вільямових дітей під гіпнозом
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, мама двох принців та принцеси, зізналася, що їй сподобався процес пологів. Своїх дітей від принца Вільяма вона народжувала під гіпнозом.
Дуже особистим досвідом 38-річна жінка поділилася в подкасті "Щаслива мама, щасливе дитя", пише People.
А ще Кейт показала досі небачене фото своєї 4-річної Шарлотти.
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"У мене був дуже сильний ранковий токсикоз, тож я - не найщасливіша людина, коли вагітна. Страшенно паршиво! Мені було дуже погано - я не їла те, що зазвичай їм - але так, моє тіло все одно змогло взяти з себе всі поживні речовини і виростити нове життя, я вважаю, це дивовижно", - поділилася герцогиня.
Саме тоді, зазначила Кетрін, вона усвідомила, яку владу над тілом має розум. Їй було настільки погано, що вона випробувала всі можливі методики, щоби полегшити свій стан, і відкрила для себе самогіпноз.
"Існують різні його рівні. Я не розказуватиму, що Вільям стояв і наспівував мені милі нісенітниці. Цього він точно не робив! Я навіть його про це не просила, але це було те, що я хотіла сама для себе зробити", - пригадала Міддлтон.
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"Я справді побачила, яка це потужна річ, медитація, глибоке дихання та інші такі речі - цьому навчають на курсі гіпнопологів - коли мені було дуже погано, і я зрозуміла, що зможу це контролювати й під час пологів", - розказала вона.
"...Через те, що під час вагітності я почувалася так зле, пологи мені справді сподобалися! Бо це був процес, у якого, я знала, буде кінець!", - пояснила Кейт.
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Як відомо, первістка Джорджа Кейт народила в липні 2013-го року, Шарлотту - в травні 2015-го, Луї - в квітні 2018-го.
Нагадаємо, через лічені години після пологів породілля, всміхнена та свіженька, мов квіточка, вже позувала з немовлятами на ґанку пологового. Актриса Кіра Найтлі якось навіть публічно розкритикувала Міддлтон за це. Мовляв, пересічні, справжні породіллі так не виглядають.
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