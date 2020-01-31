Майже не відпочиває та плаче: інсайдер розказав про тривожний стан Міддлтон

Після того, як принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе обов'язки старших членів королівської родини, на плечі решти, що було очікувано, ліг додатковий тягар.

Дуже нелегко зараз, зокрема, герцогині Кейт Міддлтон. Дружина принца Вільяма вже "на межі".

Про це інсайдер розказав виданню US Magazine.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 20 Янв 2020 в 1:37 PST

"У неї майже нема часу на відпочинок, а коли вона намагається поспати, в її голові постійно вирують думки", - зазначив він.

Позитивна та спокійна на людях, за зачиненими дверима Кетрін плаче. Їй боляче через відстань, яка тепер, і в буквальному сенсі теж, розділяє її та Гаррі, з яким вона раніше дружила.

"Їй шкода, що вона не може поговорити з Гаррі. Вона сумує за ним і боїться, що вони з ним більше ніколи не будуть близькі", - пояснило джерело.

Робочий день Міддлтон, на яку вдома чекають троє дітлахів, іноді триває по 18 годин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 10 Ноя 2019 в 5:25 PST

"Вона дуже тривожиться через те, як їй вдасться впоратися з додатковим робочим навантаженням на додачу до сімейного життя", - поділився інформатор.

"Вона вже на межі", - вважає співрозмовник видання.

Нагадаємо, кілька років тому ходили чутки, що Кейт страждає на розлад харчової поведінки. А нещодавно мережу стривожила її майже агресивна реакція на простий доторк принца Вільяма.

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