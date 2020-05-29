Седокова в купальнику показала свою підмосковну засмагу
29 травня 2020, 13:31
Співачка Ганна Седокова знову милує око шанувальникам своїми фото в купальнику. 37-річна красуня продемонструвала свою новеньку засмагу, щоправда, дещо нерівномірну.
Аня долучилася до челенджу #подмосковныйзагар, вочевидь, перебуваючи десь коло російської столиці.
Нагадаємо, нещодавно Седокова жалілася, що карантин став для неї випробуванням на міцність, і вона просто "в а*уї".
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