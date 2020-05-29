Седокова в купальнику показала свою підмосковну засмагу

Співачка Ганна Седокова знову милує око шанувальникам своїми фото в купальнику. 37-річна красуня продемонструвала свою новеньку засмагу, щоправда, дещо нерівномірну.

Аня долучилася до челенджу #подмосковныйзагар, вочевидь, перебуваючи десь коло російської столиці.

Седокова позасмагала десь під Москвою фото з instagram седокової

І похизувалася тілом у купальнику в мережі

Співачка трохи "підсмалила" стегно

Нагадаємо, нещодавно Седокова жалілася, що карантин став для неї випробуванням на міцність, і вона просто "в а*уї".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Седокова про недолік сексу втрьох: Я не встигаю "відпрацювати" всюди

Швачка Аня: Седокова показала, як пошити гламурну маску вдома

Седокова показалася в ліжку з улюбленим гравцем