Седокова в купальнику показала свою підмосковну засмагу

29 травня 2020, 13:31

Співачка Ганна Седокова знову милує око шанувальникам своїми фото в купальнику. 37-річна красуня продемонструвала свою новеньку засмагу, щоправда, дещо нерівномірну.

Аня долучилася до челенджу #подмосковныйзагар, вочевидь, перебуваючи десь коло російської столиці.

 
Седокова позасмагала десь під Москвою
фото з instagram седокової
 
І похизувалася тілом у купальнику в мережі

 
 
Співачка трохи "підсмалила" стегно

Нагадаємо, нещодавно Седокова жалілася, що карантин став для неї випробуванням на міцність, і вона просто "в а*уї".

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