Її улюблена: Міддлтон уже вп'яте засвітилася в сукні Stella McCartney

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон не з тих заможних модниць, які, раз надівши річ, більше ніколи не дістають її з шафи. Дружина принца Вільяма не боїться вигулювати улюблений одяг по кілька разів, хіба що аксесуари змінює.

Мабуть, "рекордсменкою" в цьому сенсі є блакитна сукня від Stella McCartney, яка коштує близько 870 доларів. У ній Кетрін з'являлася вже п'ять разів, порахувало видання The Daily Mail.

Так Кейт двічі вигуляла плаття у 2012-му році, потім у 2014-му та в 2016-му. Тепер же вона з'явилася в ньому під час відеозвернення, яке зробила з дому. Міддлтон говорила про віртуальну виставку фотографій на тему того, як суспільство переживає пандемію коронавірусу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 11 Июн 2020 в 2:01 PDT

Як відомо, за останні вісім років герцогиня тричі народжувала, але всі "довагітні" речі їй все одно підходять.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 8 Июл 2016 в 11:18 PDT

До слова, Кейт у блакитному в мережі порівнюють із нещодавнім луком Меган Маркл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 5 Мар 2020 в 2:34 PST

Як відомо, принц Гаррі та його дружина в березні офіційно залишили королівську родину і переїхали спочатку до Канади, потім до США.

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