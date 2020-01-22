Вільямів подарунок? Кейт Міддлтон вигуляла нову прикрасу та "хижу" спідницю за $40
Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон вирушила у 24-годинний тур країною підтримку опитування "5 Big Questions on the Under 5s". Воно ініційоване благодійним фондом The Royal Foundation та присвячене ранньому розвитку малюків.
Кетрін, відповідно, відвідує навчальні заклади у різних містах. А ще вигулює ефектні луки.
Так у Бірмінгемі Міддлтон надягла яскраву блузку від Tabitha Webb. Як пише Elle, коштує така близько 390 доларів.
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А ще на руці герцогині помітили нову прикрасу - золотий браслет. Як зазначає The Daily Mail, враховуючи, що в Кейт нещодавно був день народження, це цілком може бути подарунок від її чоловіка, причому досить недорогий.
У мережі браслет опізнали як виріб британського ювелірного бренду Halcyon Days за 140 доларів.
Як відомо, для пишних офіційних подій Міддлтон часто позичає прикраси з королівської колекції. Зокрема їй дуже подобається тіара, котру любила й принцеса Діана.
Родзинкою образу Міддлтон у Кардіффі стала спідниця з леопардовим принтом. Причому дружина принца Вільяма знову надала перевагу демократичному брендові Zara: коштує така спідниця 40 доларів. А от нагору, пише видання, герцогиня надягла пальто Massimo Dutti за 460 доларів.
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Як відомо, за підрахунками експертів, Кейт Міддлтон загалом одягається дорожче за Меган Маркл. Нагадаємо, торік дружина принца Вільяма вийшла на люди у блузці від Gucci за1300 доларів, але вділа її задом наперед.
Фото з Instagram Кенсингтонського палацу, прінтскрін із сайту Halcyon Days
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