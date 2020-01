Вільямів подарунок? Кейт Міддлтон вигуляла нову прикрасу та "хижу" спідницю за $40

Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон вирушила у 24-годинний тур країною підтримку опитування "5 Big Questions on the Under 5s". Воно ініційоване благодійним фондом The Royal Foundation та присвячене ранньому розвитку малюків.

Кетрін, відповідно, відвідує навчальні заклади у різних містах. А ще вигулює ефектні луки.

Так у Бірмінгемі Міддлтон надягла яскраву блузку від Tabitha Webb. Як пише Elle, коштує така близько 390 доларів.

А ще на руці герцогині помітили нову прикрасу - золотий браслет. Як зазначає The Daily Mail, враховуючи, що в Кейт нещодавно був день народження, це цілком може бути подарунок від її чоловіка, причому досить недорогий.

У мережі браслет опізнали як виріб британського ювелірного бренду Halcyon Days за 140 доларів.

Як відомо, для пишних офіційних подій Міддлтон часто позичає прикраси з королівської колекції. Зокрема їй дуже подобається тіара, котру любила принцеса Діана.

Родзинкою образу Міддлтон у Кардіффі стала спідниця з леопардовим принтом. Причому дружина принца Вільяма знову надала перевагу демократичному брендові Zara: коштує така спідниця 40 доларів. А от нагору, пише видання, герцогиня надягла пальто Massimo Dutti за 460 доларів.

Як відомо, за підрахунками експертів, Кейт Міддлтон загалом одягається дорожче за Меган Маркл. Нагадаємо, торік дружина принца Вільяма вийшла на люди у блузці від Gucci за1300 доларів, але вділа її задом наперед.

