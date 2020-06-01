"Сексизм та жорстокість": принц Вільям та Міддлтон зібралися судитися з відомим глянцем

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон погрожують подати судовий позов проти журналу Tatler. Причиною стала нещодавня стаття про герцогиню, яка вийшла під назвою "Катерина Велика" ("Catherine the Great").

Подружжя вважає публікацію образливою, жорстокою та сексистською. Вільям та Кейт вимагають, щоби видання прибрало її з сайту.

Про це пише The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 20 Мар 2020 в 11:21 PDT

У статті подружжя, зокрема, обурило твердження, що Кетрін буцімто виснажена та "небезпечно схудла", а також проведена паралель із принцесою Діаною, яка страждала на розлад харчової поведінки.

"Це надзвичайно жорстокий та болісний закид. Це огидно. Це надзвичайний сексизм та шеймінг жінок", - поділилося джерело з палацу.

"У статті повно брехні", - додав співрозмовник видання.

Не подарує королівська родина журналові й заяви, начебто Вільям "поведений" на своїй тещі Керол і завжди мріяв саме про таку маму. На думку інформатора,Tatler від жорстких наслідків не врятує ні популярність, ні те, що його читають навіть у палаці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 10 Июн 2019 в 2:02 PDT

Нагадаємо, в статті також говорилося про те, що перед весіллям принца Гаррі та Меган Маркл наречена посварилася з Кейт через колготки дружок. І що герцогиня Кембриджська дуже сердиться через "Мегзіт", адже тепер у неї стільки роботи, що бракує часу на власних дітей.

У своїй офіційній заяві Кенсингтонський палац зазначив, що стаття містить "ряд неточностей та викривлених фактів", і що королівська родина про неї не знала. У Tatler, зі свого боку, наполягають, що попередили палац іще кілька місяців тому, що готують такий матеріал, і навіть просили Міддлтон знятися для обкладинки.

Головред журналу Річард Деннен запевнив, що впевнений у авторці, Анні Пастернак та джерелах, від яких вона отримала резонансну інформацію.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 8 Май 2019 в 2:53 PDT

Нагадаємо, на рахунку Вільяма й Кейт уже є одна судова перемога, вони стягли кругленьку суму з французького журналу Closer за публікацію фото герцогині без ліфчика.

Як відомо, судяться нині з журналістами й принц Гаррі та Меган Маркл.

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