Ярмо на 11 років: принц Гаррі й Меган почали виплачувати кількамільйонний борг королівській родині - ЗМІ

Офіційно виходячи зі складу королівської родини Великої Британії, принц Гаррі та Меган Маркл пообіцяли повернути кошти, які були вкладені в реновацію їхньої оселі, Фрогмор-котеджу - 2,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Подейкують, нарешті здійснено перший платіж. Це 18 тисяч фунтів стерлінгів, і стільки ж до "Суверенного гранту" буде перераховуватися щомісяця. Такими темпами на повернення всього боргу піде понад 11 років.

Про це пише The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 19 Май 2018 в 5:38 PDT

Регулярні виплати дозволять Гаррі та Меган й надалі користуватися Фрогмором як своєю оселею в Британії, якщо надумають навідатися на батьківщину принца.

Зазначається, що якби королівська сім'я надумала комусь здавати котедж, то навряд чи вторгувала би за нього 18 тисяч.

Нагадаємо, 19-го травня 2018-го року принц Гаррі та Меган Маркл одружилися. Поки у Фрогморі тривав ремонт, молодята мешкали в Нотінгем-котеджі, розташованому на території Кенсингтонського палацу. Подейкували, чимшвидше переїхати пару змусила ворожнеча між Маркл та Кейт Міддлтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 21 Май 2018 в 6:51 PDT

До нового гніздечка пара перебралася незадовго до народження сина, Арчі Гаррісона. А вже через півроку молода родина зібрала речі й гайнула до Канади, звідки незабаром оголосила про "Мегзіт". Нині Гаррі, Меган та їхній первісток живуть у Беверлі-Хіллз. Подейкують, свою розкішну віллу на 12 спалень їм абсолютно безкоштовно надав для прожиття комік Тайлер Перрі.

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