Ярмо на 11 років: принц Гаррі й Меган почали виплачувати кількамільйонний борг королівській родині - ЗМІ
Офіційно виходячи зі складу королівської родини Великої Британії, принц Гаррі та Меган Маркл пообіцяли повернути кошти, які були вкладені в реновацію їхньої оселі, Фрогмор-котеджу - 2,4 мільйона фунтів стерлінгів.
Подейкують, нарешті здійснено перший платіж. Це 18 тисяч фунтів стерлінгів, і стільки ж до "Суверенного гранту" буде перераховуватися щомісяця. Такими темпами на повернення всього боргу піде понад 11 років.
Про це пише The Daily Mail.
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Регулярні виплати дозволять Гаррі та Меган й надалі користуватися Фрогмором як своєю оселею в Британії, якщо надумають навідатися на батьківщину принца.
Зазначається, що якби королівська сім'я надумала комусь здавати котедж, то навряд чи вторгувала би за нього 18 тисяч.
Нагадаємо, 19-го травня 2018-го року принц Гаррі та Меган Маркл одружилися. Поки у Фрогморі тривав ремонт, молодята мешкали в Нотінгем-котеджі, розташованому на території Кенсингтонського палацу. Подейкували, чимшвидше переїхати пару змусила ворожнеча між Маркл та Кейт Міддлтон.
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До нового гніздечка пара перебралася незадовго до народження сина, Арчі Гаррісона. А вже через півроку молода родина зібрала речі й гайнула до Канади, звідки незабаром оголосила про "Мегзіт". Нині Гаррі, Меган та їхній первісток живуть у Беверлі-Хіллз. Подейкують, свою розкішну віллу на 12 спалень їм абсолютно безкоштовно надав для прожиття комік Тайлер Перрі.
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