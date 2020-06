Міддлтон у сукні за $220 голіруч покопирсалася в землі

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала дитячий хоспіс, патронесою якого вона є з 2012-го року. Дружина принца Вільяма поспілкувалася з маленькими пацієнтами та їхніми сім'ями, а ще помогла посадити садочок.

Причому з землею Кетрін порпалася голіруч, без рукавичок, і навіть не зняла улюбленого сапфірового перстня, що колись належав принцесі Діані.

Як пише The Daily Mail, на Кейт була сукня Faithfull the Brand, яка коштує близько 220 доларів, і туфельки Russell and Bromley за 166.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 27 Июн 2020 в 2:00 PDT

Саджаючи рослини, Міддлтон розказала, що у її дітей наразі триває змагання: хто виростить найбільшого соняха.

"Луї перемагає, тож Джордж через це трохи супиться", - поділилася герцогиня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EACH (@eachhospices) 27 Июн 2020 в 2:34 PDT

Нагадаємо, днями Міддлтон побувала в садовому центрі, поки її чоловік Вільям був у булочній. Саме там вона і придбала рослини для хоспіса.

